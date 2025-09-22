近百兒童學生食三文治染沙門氏菌 涉事門店停業

【on.cc東網專訊】貴州省遵義市習水縣發生食物中毒事件，多人進食受沙門氏菌污染的三文治後入院治療。貴州省遵義市食品藥品安全委員會辦公室周日（21日）發布消息，截至當日下午5時已造成136人出現不適症狀，包括89名學生和10名學齡前兒童。

經排查，患者反映食用的三明治糕點為習水縣麥可美加樂食品廠生產，上周一至三（15日至17日）在該企業位於習水縣城的8間自營門店銷售，共向137人零售三批次三明治糕點142單、181個，有187人食用過該糕點。遵義市委、市政府上周三安排成立工作組開展醫療救治和調查處置工作，在醫院開設就醫綠色通道，組建市縣聯合醫療專家組診治曾食用涉事三明治的患者，報稱購買食用過該三批次三明治的人到醫療機構檢查、診斷和治療，患者症狀表現為發熱、腹痛、腹瀉，病情體徵穩定。

經省、市、縣疾控專家調查及實驗室檢測，判定患者病症由沙門氏菌污染的三明治糕點引起。市場監管部門上周三已查封扣押生產原材料及剩餘成品，採集樣本送檢，並責成涉事食品廠及8間自營門店停止生產經營。市場監管、衞健、公安等部門正調查此事，將嚴格按照調查結果對涉事企業及相關責任人員依法依規嚴肅處理。

