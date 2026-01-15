近 1/4 香港學生坦言「無 AI 做唔到功課」！國產 DeepSeek、豆包成學生首選，師生「工具代溝」浮現

在 2026 年的香港校園，AI 已不再是科幻想像，而是書包裡的「必需品」。團結香港基金最新發表的《人工智能於教育的應用》研究報告揭示了一個震撼學界的現象：高達 95% 的受訪學生已在學習中使用 AI，更有近四分之一的學生坦言，若失去 AI 協助，將無法獨立完成功課。這股「AI 潮」正如何重塑香港的教育生態？

師生「工具代溝」：國產 AI 橫掃學生群組

報告中最有趣的發現，莫過於師生在工具選擇上的巨大差異。雖然 87% 的教師偏向使用平台整合型的 Poe，但學生市場則呈現另一番景象。

國產 AI 稱霸： 學生群體中，DeepSeek (69%) 與 豆包 (67%) 的普及率極高，僅次其後的才是 Poe (63%)。

功能導向： 研究指出，學生更傾向使用具備強大圖像生成與多功能互動的工具，而這類功能在國產 AI 應用程式中往往整合得更為直觀，符合學生追求「快、準、美」的作業要求。

從「助手」變「拐杖」：23% 學生面臨「認知債務」

當 AI 介入學習太深，協助可能變成依賴。報告數據顯示，香港學生正深陷於工具依賴的風險之中：

依賴數據： 約 23% 的受訪學生坦言「如果沒有 AI 協助，難以完成功課」。

信心缺失： 僅有 39% 的學生表示有信心在完全不依賴 AI 的情況下處理學業。

用途單一： 大部分學生將 AI 用於 搜集資料 (35%)、撰寫報告 (29%) 及 整理重點 (18%)，而非用於深層的邏輯推導。

基金會研究員王鐙淇警告，這種過度依賴可能引發 「認知債務」，指的是學生透過 AI 快速換取成果，卻可能以犧牲未來的批判性思維 與解難能力為代價。

私隱意識落差：學生比老師更敢於「餵資料」

在數據安全方面，師生之間也存在明顯的認知裂縫。

安全焦慮： 75% 的家長與 54% 的教師對數據私隱感到擔憂。

學生心態： 僅有 37% 的學生對資料外洩表示憂慮，甚至有 16% 的學生承認曾在 AI 工具中輸入過個人敏感資料。

這反映出在推廣 AI 應用的同時，香港教育界急需補足 AI 素養與數位公民教育。

專家建議：建立 AI 應用框架，避免資源不均

面對 AI 普及化，團結香港基金建議政府應提供更明確的指南，不僅要消弭各校間的數位鴻溝，更要教導學生如何與 AI 「協作」而非單純「依賴」。

學生如何正確使用 AI？

學生在選擇 AI 工具時，應優先考慮具備私隱保護政策的教育帳戶，並嘗試將 AI 定位為「啟發者」而非「代後者」。例如，利用 AI 生成大綱後，內容部分仍應堅持自主撰寫，以避免長期產生「認知債務」。

