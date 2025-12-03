宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
近10年來首次大選 海地預定2026年8月舉行
（法新社太子港2日電） 因幫派肆虐而陷入動盪的加勒比海國家海地，今天朝舉行近十年來首次選舉邁出重要一步，過渡總統委員會宣布將於明年夏天舉行投票。
負責籌辦選舉的臨時選舉委員會（Provisional Electoral Council）發布政令表示，首輪大選預定於2026年8月舉行，恢復各地安全對於選舉至關重要。
臨時選委會主席迪羅西爾斯（Jacques Desrosiers）說：「恢復安全是舉行（國會及總統選舉）首輪投票的前提。」
海地是美洲最貧困的國家，長期陷入政治與安全危機，自2024年初以來情勢更加惡化，當時時任總理亨利（Ariel Henry）遭武裝幫派逼迫下台，首都太子港（Port-au-Prince）大片地區至今仍被幫派控制。
海地自2016年10月以來未曾舉行過選舉，上一任民選總統摩依士（Jovenel Moise）於2021年7月遭暗殺身亡。
海地目前由臨時執政機構過渡總統委員會（Transitional Presidential Council）治理，但委員會的任期將於2026年2月屆滿。
委員會主席聖席爾（Laurent Saint-Cyr）對這項法令的通過表示讚揚，強調這項決定「終於讓海地人民能有機會自由且有責任地選出應該領導他們的人」。 他在社群平台X發文補充：「透過邁出這決定性的一步，同時我們將繼續全力以赴恢復安全，並重申我們致力於讓海地重返民主合法性與穩定的道路。」 犯罪幫派長期在海地製造動盪，全國各地不斷發生謀殺、性侵、搶劫與綁架事件。聯合國10月曾通報，自2022年初以來，海地已有超過1萬6000人死於武裝暴力。
