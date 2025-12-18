近2成情侶聖誕大餐預算500蚊 海外旅遊熱情減 男士北上意欲增

【on.cc東網專訊】又到聖誕，不少情侶正忙於準備如何與另一半共度佳節。不過交友約會公司調查發現，香港情侶消費趨向保守，在餐飲消費上更多人傾向花費500港元以下，女士比例由15%增加至17%，男士更由去年的11%大增至17%；另外調查亦發現香港情侶海外旅遊熱情稍減，女士比例由51%減至47%，男士比例由42%下降至32%，反而北上國內旅遊及消費的意欲在男士群體中有顯著增長，由35%升至39%。

調查團體HK Romance Dating Limited訪問457名戀愛中或已婚男女，其中219名女士，238名男士，在對於預期消費減少的群體，「擔心經濟大環境不景，儲錢以備不時之需」依然是首要原因，今年有高達73%的男士和61%的女士因此而選擇節省開支，比例均較去年有所上升，顯示經濟前景的不確定性對消費決策產生了重要影響。

而在送禮上，今年表示沒有計劃送禮物的男士比例從去年24%大幅下降至今年9%，女士則維持在19%，其中花為男士送禮的首選，達18%，女士則傾向於送贈電子產品，有27%。在送禮預算上，男女則均有所「縮水」，預計花費1,001至3,000港元的男士比例由去年的38%減至26%，預計花費501至1,000港元比例則由26%增至43%，女士方面則發現500港元以下的比例由去年的31%增至34%。

調查團體建議，在經濟前景不明朗的氣氛下，情侶們更應精明消費。其實，營造節日儀式感不一定要花費高昂，可家中布置聖誕裝飾，一同烹調聖誕大餐，亦可到中環皇后像廣場、西九文化區、海濱長廊等免費的戶外景點欣賞燈飾，感受節日氣氛，稱「花心思的浪漫，往往比金錢堆砌的更為動人。」

另外，調查發現北上消費及短途旅行漸成趨勢，調查團體建議情侶們若打算外遊，應共同規劃行程及預算，並可建立「旅遊共享基金」，避免因金錢問題產生摩擦。對於預算有限或不欲長途跋涉的情侶，Staycation或發掘香港具特色但較少人知的景點，亦是既浪漫又經濟的選擇。

