樹仁大學為家長及教師提供培訓，支援SEN學生

為讓教育界及公眾更了解學童心理健康，以及學習如何幫助有特殊教育需要的學生，樹仁大學輔導及心理學系「支援有特殊教育需要學生教師專題課程事務處」主辦「共融與心理健康：SEN支援的綜合策略」座談會及實務工作坊，吸引近300名教育工作者及家長參與。

樹仁大學輔導及心理學系獲教育局委託，於2024至2027年間為教師提供SEN專題培訓課程。今次座談會及實務工作坊有10位來自教育、醫學及心理學界的專家，分享對SEN學生的支援策略與實務經驗。首席副校長孫天倫表示：「課程旨在增強教師的專業知識和實務技巧，促進學校不同持份者協作，為SEN學生創造更理想的學習環境。」

近半照顧者未為受情緒困擾學生求助

樹仁大學輔導及心理學系副系主任許明得引述中文大學醫學院研究數據，在6,082名受訪學童中，24.4%於過去一年曾受至少一種精神疾病困擾，以中學生群組的情況尤其值得關注。然而研究發現，近半照顧者因認為問題不嚴重、擔心負面標籤或不清晰求助途徑而未尋求專業協助。而樹仁大學「支援有特殊教育需要學生教師專題課程事務處」過去一年已為近800位教師提供培訓，並透過各項活動建立交流平台。課程事務處同時推出原創角色「加露仔」，透過積極形象為教育工作者及學童傳遞正能量。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/近25-學童受情緒困擾-樹仁大學為家長及教師提供培訓支援sen學生/629795?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral