近500人網購黃金製品後未獲發貨 東莞警方立案

【on.cc東網專訊】河南省鄭州市一名男子近日投訴，在應用程式「暢購商城」下單購買黃金製品後，商家遲遲不發貨，如今沒法再登錄該應用程式，懷疑遇到詐騙。他報警後，廣東省東莞市公安局上周六（4日）作出立案決定書，決定對這宗詐騙案立案偵查。
據內媒周四（9日）報道，受害者田先生今年8月瀏覽抖音時看到一名博主分享「掙錢的好路子」，聯絡後對方推薦上述應用程式，聲稱用戶註冊後可在該商城上購買黃金製品，因為商城從工廠直採，故價格比當日黃金市場價便宜每克30至40元（人民幣，下同，約33至44港元）。田先生等用戶起初下單後，商城也通過速遞發了相應黃金製品，黃金確實是真的。但當他加大投資、繼續買貨時，商城卻推遲發貨，十一假期間他買了13萬元（約14.3萬港元）的黃金都沒發貨。
案中受害者建立了一個群組，目前群內已將近500人，其中被騙最多的是66.7萬元（約73萬港元）少的也有好幾千元。天眼查平台資料顯示，涉事的暢購科技成立於2022年10月9日，法定代表人為宴永建，登記住所在東莞市。
