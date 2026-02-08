近7成濕疹患者曾接受偏方治療 近半導致病情惡化

【on.cc東網專訊】本港不少人受濕疹困擾，有統計指平均每5人就有1人在不同時期患上此症。有調查發現，近70%濕疹患者曾花費大量金錢於無醫學實證的偏方治療，當中近半因而導致病情惡化，另有近30%濕疹患者耗時逾10年才找到適合的治療方法。有皮膚科醫生提醒，濕疹並非單純的皮膚過敏，而是免疫系統失調疾病，呼籲中重度患者盡快尋求皮膚專科診治，對症下藥。

濕疹關注組去年12月以問卷訪問229名濕疹患者，發現有67%受訪患者曾花費大量金錢於無醫學實證的偏方治療，例如塗油、麥皮水浸浴、自然或天然療法等，其中47%更因此延誤黃金治療期，導致病情惡化並加劇身心壓力。同時，有35%患者從未聽聞精準治療，包括口服JAK抑制劑或注射式生物製劑等，反映濕疹患者對治療缺乏認識；另有近26%耗費超過10年才找到合適的精準治療方法，反映患者尋求治療的路途極其漫長，或未有及時控制濕疹而加劇徵狀。

廣告 廣告

調查又發現，有71%受訪患者正接受保濕潤膚膏治療，51%使用外用類固醇，惟近50%患者認為目前的治療僅在短時間內有效，無法達到長期的病情控制及維持，更有近8%患者直指現有治療根本無效。根據調查，目前僅有16%的受訪患者正接受精準治療。在希望獲得的支援方面，受訪患者最希望減輕藥費負擔，有87%；其次是更清晰的治療資訊，有68%；而更多專業醫療支援則有62%。

皮膚及性病科專科鍾文浩強調，濕疹並非單純的皮膚過敏，部分是由於「二型炎症」引起的免疫系統失調，導致皮膚屏障崩解及炎症惡性循環。他指出，現時的精準治療透過基礎及臨床研究，找出促發濕疹的因數，阻止炎症的惡性循環。他建議，若患者認為目前的治療持續無效、花費巨大，造成一定的經濟或生活壓力，應及早尋求專科諮詢，主動詢問醫護人員所有治療選項，評估是否適合轉用精準治療，避免錯失疾病缓解最佳時機。

現年20多歲的陳先生，自14歲濕疹病發，18歲面對中學文憑試壓力時陷入大爆發，全身皮膚裂開流血、皮屑飛揚，被迫中途停學。他憶述，當時求醫過程坎坷，無論是西醫的類固醇治療、中醫，甚至各種偏方療法，病情均未見改善。及至19歲那年，陳先生轉往政府醫院求醫，並在醫生建議下於翌年開始嘗試注射生物製劑。

陳坦言，治療初期進展緩慢，幸在醫護人員的鼓勵下堅持治療，終於兩年後其面部及四肢的紅腫流血情況徹底消失，現時皮膚已回復至與常人無異。他又呼籲其他濕疹患者切勿輕易放棄，更不要聽信偏方走冤枉路，指現時有很多有效藥物及資助計劃，最重要是積極面對，給予藥物及自己一點耐心，一定會見到曙光。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】