返學搭高鐵點樣最抵？2025 港澳台學生「高鐵票慳錢大法」勁慳 25%

高鐵學生票

香港學生、澳門同學、台灣朋友注意啦！ 經常要往返內地同屋企？長途高鐵車費積少成多真係好肉赤！您知道嗎？憑住您嘅學生身份，其實可以享有二等座七五折（75折）嘅超筍折扣！呢個就係大家搶住要嘅**「高鐵學生票」！

🤔 不過，好多同學仔都對個優惠又愛又恨：

點樣 核驗學生證 ？

一年得 四次 點樣計法？

入閘時點樣先唔會「彈閘」（即是閘機不開）？

📝 咪驚！ Trip.com 已經為您準備好呢份 2025 年高鐵學生票「購票+驗證」實戰指南。無論您係新生定舊生，我哋都會為您一文拆解所有關鍵迷思，包您輕鬆攞到專屬學生優惠，每次搭高鐵都慳到盡！

高鐵學生票是甚麼？折扣、適用列車

高鐵學生優惠票係中國鐵路為廣大符合資格嘅在校學生量身打造嘅一項重要福利政策。佢嘅核心宗旨係為學生提供實惠嘅出行方案，尤其喺漫長嘅寒暑假期間，有效減輕佢哋往返學校同家庭之間嘅交通開支，令求學之路更輕便、更溫馨。

🎓 學生優惠票定義及適用對象

呢項專屬嘅學生優惠票，係為符合條件嘅全日制在校學生精心設計嘅折扣票種。

適用範圍： 涵蓋咗 普通大專院校、中學、小學 ，以及 中等職業教育同技工學校 嘅在讀學生。

購票前提： 購票同使用時，學生必須持有其所在學校簽發嘅有效學生證件，呢個係享受優惠嘅先決條件。

💰 折扣力度與次數限制

折扣力度： 學生票通常能享受 二等座公佈票價嘅 75 折（七五折） ！幫你慳返唔少！

適用次數： 每位符合資格嘅學生喺一個學年內（即從當年 10 月 1 日起至次年 9 月 30 日止），共有四次購買單程學生優惠票嘅寶貴機會。

🚂 哪些列車類型適用學生票？

高鐵學生票嘅適用範圍廣泛，為學生提供多樣化嘅出行選擇：

高速列車：

高鐵 G 字頭 列車。 動車 D 字頭 列車。 城際 C 字頭 列車。

普速列車：

普速列車（例如 K 字頭、T 字頭等）嘅 硬座、硬臥同二等座 。



⚠️ 不適用席別提醒： 高鐵學生票通常唔適用於列車上嘅豪華席別，例如商務座、一等座、軟臥，以及動車組列車中嘅一等座以上席別。呢項優惠主要針對經濟實惠嘅基本交通服務。

高鐵優惠券包

高鐵學生票購買資格與條件 (港澳台學生必睇！)

高鐵學生票作為一項重要嘅公共福利，佢嘅購買資格設有嚴格嘅規定。目的係確保有限嘅優惠資源，可以精準咁分配畀真正符合條件嘅在校學生。所以，喺你準備購票時，請務必仔細核對，確保自己滿足晒以下所有關鍵條件！

1. 身份與學歷要求 (必須係全日制學生！)

首先，申請人必須係全日制在校學生。

適用對象： 就讀於 普通大學、大專、中學、小學 ，以及 中等職業教育學校同技工學校 嘅學生。

不適用群體： 以下學生通常 唔符合 購買學生優惠票嘅資格：

研究生（博士、碩士） 函授、夜大、電大、網絡教育、短期培訓班學生 非全日制學生



2. 學生證與優惠卡 (三大關鍵核對點！)

為咗確保你能夠順利購買同使用高鐵學生票，你嘅學生證件必須同時符合以下三個至關重要嘅要求：

優惠乘車區間 (起點終點必須喺區間內)：

你嘅學生證上必須清晰、準確咁填寫「優惠乘車區間」**（即家庭所在地與學校所在地之間）。 你購買嘅高鐵學生票嘅 起點站同終點站 ，必須 完全位於或包含 喺呢個已填寫嘅優惠區間範圍內。若超出此區間，就無法享受學生票折扣。

有效「學生優惠卡」 (記錄次數嘅載體)：

你嘅學生證內必須嵌入一張 有效且功能完好嘅「學生優惠卡」 （磁卡或電子卡）。 呢張卡係你學生身份嘅電子憑證，亦係記錄你每學年乘車次數嘅 關鍵載體 。

仍有可用乘車次數：

喺購票前，請務必確認你嘅學生優惠卡內 仍有可用嘅乘車次數 。卡片會明確標明每學年（通常為四次單程優惠）嘅總優惠次數， 有剩餘次數先可以成功買到學生票 。



香港學生如何購買高鐵學生票？

值得關注嘅係，目前中國鐵路對於高鐵學生票嘅發售標準，喺中國內地同跨境運輸方面存在一定差異，香港學生需要額外留意！

1. 適用範圍與政策界線

內地鐵路運輸： 適用現行鐵路旅客運輸規程，即學生票發售標準適用於中華人民共和國境內嘅鐵路客運。

廣深港高鐵跨境： 學生票優惠 目前主要針對喺內地上學嘅香港學生 ，可以購買減價（特惠）車票。

政策不適用： 不包括喺香港上學嘅內地學生。 鐵路部門正積極研究同完善政策，未來有望實施優惠，請耐心等待。

2. 內地就讀香港學生購票詳情

如果你係喺內地院校就讀嘅香港學生，請留意以下購票細節：

🎟️ 購買資格與證件：

身份要求： 必須係 喺內地院校就讀 嘅香港學生。

必備證件： 憑附有院校公章嘅學生證，同埋持有火車票學生優惠卡（卡內已錄入優惠區間同次數）。

📍 適用區間與席別：

適用區間： 可購買 居住地至學校所在地 （或實習地點）嘅車票。

席別限定： 席別限定為二等座學生票。

🗓️ 優惠次數與有效期：

次數限制： 每學年（每年 10 月 1 日至次年 9 月 30 日）可購買 四次單程學生票 。

次數累積： 當學年未用嘅次數 唔可以留作下學年使用 。

新生/畢業生： 新生憑錄取通知書或畢業生憑學校書面證明 只可購買一次 。

票價折扣： 學生票執行票價約為成人票公佈票價嘅七五折。

3. 首次購票：核驗與綁定地點

對於跨境學生嚟講，喺首次使用高鐵學生優惠票之前，您必須完成一個關鍵步驟：將您嘅電子學生優惠卡同有效身份證件進行核驗綁定。

線上方式： 透過中國鐵路 12306 官方 App 完成綁定。

線下方式： 選擇前往線下車站櫃位辦理，例如喺香港西九龍站嘅櫃位都可以辦理。

4. 留學生高鐵學生票購票指南

喺外國留學嘅學生 (非內地)： 不適用 此高鐵學生票優惠政策。

喺中國境內接受學歷教育嘅外國留學生： 可以憑藉學校認可嘅內地電子學生優惠卡，享受與中國內地學生完全相同嘅學生票優惠待遇。

高鐵學生票購買流程 (三步輕鬆搞掂！)

購買高鐵學生票只需簡單三步！特別提醒，資格核驗係首次購買最關鍵嘅步驟，成功綁定先可以享有七五折優惠！

Step 1：資格核驗 (首次購買關鍵步驟！)

學生優惠資格嘅核驗同綁定，係購買高鐵學生票首要且最關鍵嘅步驟。未經核驗綁定，將無法以學生票價購票。

傳統核驗 (線下)： 學生需要喺首次購票或每年第一次使用優惠時，親自帶齊 實體學生證同學生優惠卡 ，去 人工售票櫃檯 或具備核驗功能嘅 自助售票機 ，完成核驗同綁定。

電子化核驗 (最新趨勢)： 依家好多院校已推行線上核驗服務。你可以透過中國鐵路 12306 官方 App 或指定平台，按照指引輕鬆完成線上核驗與綁定，咁就唔使特登去車站排隊，省時又省力！

Step 2：購票途徑 (多個渠道任你揀！)

完成資格核驗之後，你就可以透過多個渠道購買學生票：

首選推薦 (線上)： 中國鐵路 12306 官方網站及 App 係最權威、最推薦嘅購票平台。你可以直接喺平台選定學生票選項，流程清晰簡潔。

傳統方式 (線下)： 如果你需要現場協助，可以選擇去火車站嘅人工售票窗口或自動售票機進行購票。例如，喺香港西九龍高鐵站都可以搵到相關服務。

Step 3：使用次數扣減機制 (自動計算，每年四次！)

當你成功購買高鐵學生票之後，系統會自動從你嘅學生優惠卡中扣減今次單程嘅優惠次數，唔使你手動操作。

次數提醒： 請再次留意，每個學年（由每年 10 月 1 日至翌年 9 月 30 日）你總共享有四次單程優惠購票機會。每次成功購票後，你優惠卡中嘅剩餘次數會即時更新。

香港學生高鐵學生票：使用與乘車流程 (Q&A 解惑)

1. 取票方式：依家仲使唔使攞實體票？

無紙化趨勢： 隨著鐵路系統全面電子化，搭乘 G、D、C 字頭嘅高鐵列車時，學生旅客 已經唔使再拎實體紙質車票 ！

刷證進站： 你只需憑藉購票時使用嘅有效身份證件（例如回鄉證、台胞證或港澳台居民居住證等），就可以直接喺檢票口刷證進站乘車，非常便捷順暢！

2. 乘車區間限制：係咪一定要嚴格遵守？

嚴格限制： 高鐵學生票有 嚴格嘅區間限制 ，你必須嚴格按照學生證上所填寫嘅「優惠乘車區間」（家庭地至學校地）嚟乘車。超出區間嘅行程將不適用學生票優惠。

中途下車： 如果喺優惠區間內 中途下車 ，只會視為提前終止行程，但 唔會影響你學生優惠卡中嘅乘車次數 。

超出區間處理： 如果你嘅實際乘車區間超出了優惠區間，你需要：

方法一： 分別購買 優惠區間內嘅學生票 同 超出區間嘅全價票 。 方法二： 喺列車上或到達車站後， 主動辦理補票手續 ，補齊超出區間嘅全價差額。

【重點建議】優惠區間填寫： 建議喺學生證上填寫「學校/實習地點所在地 - 香港」。例如，喺廣州讀書，可填寫**「廣州 - 香港」**。咁樣即使你買廣州到深圳嘅短途票，只要行程喺呢個大區間內，同樣可以享受學生票優惠，方便跨境學子短途出行。

3. 座位限制：學生票係咪只能買二等座？

基本席別： 學生票通常 只能購買二等座席位 。

普速列車特例： 對於普速列車，學生票適用 硬座和硬臥 。購買硬臥學生票時， 只限於硬臥下鋪 ，但票價會按照 硬座嘅價格計算 ，為學生提供更經濟實惠嘅臥鋪選擇。

升級限制： 學生票理論上不能直接購買一等座或商務座。









12306 如何核驗學生優惠資質

為咗進一步提升學生嘅購票體驗，中國鐵路 12306 官方 App 已經全面推出便捷嘅線上核驗服務。呢項新功能可以令你唔使再親自去火車站排隊辦理繁瑣嘅核驗手續，省時又方便！

以下係透過 12306 官方 App 進行學生優惠資質核驗嘅簡單三步驟：

Step 1：進入個人頁面並啟動核驗

登錄並識別身份： 首先請登錄你嘅 12306 帳戶，並確保帳戶已成功識別為「學生」用戶類型。

導航至入口： 喺 12306 App 嘅主界面，導航去「我的」個人中心頁面。你會喺呢度搵到同學生優惠資格相關嘅「點擊查看」或「去核驗」按鈕，輕輕一點就可以進入下一步。

實名認證： 為咗確保操作嘅安全性，系統會要求你先完成本人身份資訊嘅實名認證，確認係你本人進行操作。成功認證後，就可以順利進入資質填寫頁面。





12306 如何核驗學生優惠資質

Step 2：如實填寫學生優惠資質信息

進入學生資質填寫頁面後，你必須根據你嘅學生證同學生優惠卡上嘅真實資料，如實、準確咁填寫以下關鍵信息：

學校名稱

入學年份

預計畢業年份

優惠乘車區間 （例如：家庭所在地 → 學校所在地）

學生證件號碼（如需要）

⚠️ 務必注意： 你喺線上填寫嘅所有資料，必須同你實體學生證及學生優惠卡上嘅信息完全一致。任何細微差異都可能導致核驗失敗，請務必細心核對！





12306 如何核驗學生優惠資質

Step 3：等待審核結果通知

喺你確認所有信息無誤並提交資質資訊後，就要耐心等候系統進行審核。

審核時長： 審核結果通常會喺 3 個工作日內 完成。

通知方式： 一旦審核完成，結果將會透過中國鐵路 12306 官方 App 嘅消息通知功能，即時推送畀你。請務必留意 App 中嘅「通知中心」或消息列表，以便第一時間知道審核進展同結果。





12306 如何核驗學生優惠資質

🧐 高鐵學生票常見問題 Q&A

Q1：我係一名新生，仲未領取正式嘅學生證，可以買學生票嗎？

A： 新生可以購買學生票，但憑證會有所不同。

所需憑證： 新生（剛入學嘅學生）喺未辦理正式帶有「學生優惠卡」嘅學生證前，可以憑以下文件購買及使用 一次 學生優惠票：

錄取通知書 （正本）。 入學證明 （需蓋有學校行政單位正式公章嘅紙本正本）。 繳費證明 （如電子版文件，建議列印後加蓋學校公章）。

乘車注意事項： 由於你冇優惠卡，無法透過自動閘機刷證進站。你必須帶備購票時使用嘅有效身份證件正本及上述證明文件，前往人工檢票通道進站乘車，以供職員核驗。

Q2：如果唔小心用完咗每學年嘅 4 次優惠次數，或者唔記得帶學生證，應該點處理？

A： 處理方式視乎情況：

優惠次數用完： 如果系統提示優惠次數已用完，該次行程就 無法享受折扣 。你必須按 全額票價 購買車票。如果係上車後先被發現，你需要 補交學生票與全價票之間嘅差額 。

忘記帶學生證／優惠卡無效：

你 必須 喺車上或到站後，立即向 車站櫃檯或列車工作人員 說明情況，並按 全價票補票 。 如果乘客 未主動申報 且未能提供有效學生證件，將被視為 無票乘車或身份不符 ，鐵路公司有權要求 補收票款 ，並可能 加收票價差額 50% 嘅違約金 。



Q3：畢業生喺暑假期間，仲能唔能夠使用高鐵學生票嘅優惠？

A： 可以，但通常只能使用一次。

畢業生喺正式畢業離校之後，如果需要喺暑假期間乘車，可以憑 學校書面證明 （證明文件需證明學生身份有效至畢業當年的某個時間點，例如 7 月或 8 月底）， 購買一次學生優惠票 。

不過，具體規定會因應地區同鐵路部門嘅政策有輕微差異，建議喺購票前向車站櫃檯確認。

