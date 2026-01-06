天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
返工、跑步都啱用！Shokz OpenFit Pro 開放式耳機升級降噪模式、12 小時續航力｜CES 2026
售價 US$250。
以骨傳導耳機起家的 Shokz（前身 Aftershokz）近年積極進軍開放式耳機市場，今年其於 CES 2026 推出全新旗艦型號 OpenFit Pro。和 Anker 的新品 Soundcore AeroFit 2 Pro 類似，它也主打結合了降噪功能的開放體驗，並且帶來 Dolby Atmos 空間音效、12 小時續航力等諸多升級。
半開放設計但具備「降噪模式」
OpenFit Pro 採用掛耳式設計，耳機穩穩掛在耳朵外側，不會完全封閉耳道。用家可以邊聽音樂邊留意周圍聲音，適合跑步或在街上使用。
新加入的「降噪模式）」是最大亮點。Shokz 在開放式耳塞上引入類似主動降噪的技術，用家可在「減弱」、「預設」及「增強」三個強度之間切換。根據我們姊妹網站 Engadget 的實測，即使在最低設定下，該模式也能有效減輕冷氣機或咖啡店內雜音等背景噪音。Shokz 表示，這項功能特別適合辦公室、健身房或咖啡店等中度嘈雜環境。如果想回到完全開放的聆聽狀態，只需切換回「開放模式」即可。
支援 Dolby Atmos，低音更強勁
另外的重點升級包括 Dolby Atmos 全景聲以及支援頭部追蹤的 Dolby Audio 音效。OpenFit Pro 採用「超大尺寸」11mm × 20mm 同步雙振膜單元，低音量感比上一代更突出，整體聲音更立體、更真實。實測串流播放支援 Atmos 的音樂時，音場表現尤其明顯。不過，由於是開放式設計，音量開得太大時，旁邊的人可能會聽到你的播放內容。
電量提升至 12 小時，支援無線充電
續航力方面，在啟用降噪模式時，耳機可連續播放約 6 小時，加上充電盒總續航可達 24 小時。而在關閉降噪後，每次充滿電可使用 12 小時。此外，OpenFit Pro 的收納盒支援無線充電，產品還擁有佩戴偵測、IP55 防塵防水等賣點。
Shokz OpenFit Pro 現已開放預購，價格是 US$250。
