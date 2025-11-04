返工蛇王即怒睥，「專注力電子寵物」提升工作專注力

文章來源：Qooah.com

開發者 EnriqueN01 在 Reddit 論壇分享了其自製的「專注力電子寵物」，這款基於 Raspberry Pi 製造的裝置，能放在工作桌上監督用戶保持專注，一旦用戶分心蛇王，便會 「怒睥」提醒，趣味十足。

據 EnriqueN01 介紹，他一直想製作更有趣的「番茄鐘」輔助專注工作，因此購入 Raspberry Pi Zero 2 W 作為核心硬件。該電子寵物的程式由 Python 和 OpenCV 編寫，搭配透明 OLED 屏幕與小型鏡頭模塊，屏幕為裝置賦予「表情」，鏡頭則負責捕捉用戶面部及視線。為提升外觀精緻度，開發者還將鏡頭隱藏在屏幕下方，並選擇用一雙「眼睛」的形象在屏幕上展現電子寵物的情緒，讓監督過程更生動。

這款電子寵物擁有三種表情：用戶專注工作時，它會呈現開心模樣，彷彿為用戶驕傲；用戶分心時，眼睛會轉為憤怒狀態，並顯示「Distracted！」的文字；若用戶未在規定時間內回歸工作，它還會露出可憐眼，同時將專注計時清零。

目前，EnriqueN01 已將該電子寵物的完整製作過程開源，感興趣的用戶可通過鏈接（https://github.com/EnriqueNeyra/FocusFinder）查看詳情。