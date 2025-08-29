返校優惠2025｜DJI Osmo Action 4 降至 82 折，Osmo Mobile SE HK$379 輕鬆入手，手機拍片唔再手震

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

DJI Osmo Action 4 降至 82 折，Osmo Mobile SE HK$379 輕鬆入手，手機拍片唔再手震

想記錄宿舍生活的搞笑瞬間，卻不知道如何開始？DJI Back to School 優惠強勢來襲，讓你用超值價格入手專業設備，輕鬆拍出吸睛作品！其中 Osmo Action 4 降至 82 折，只需 HK$1,769 就能入手專業運動相機，小小一部，隨身攜帶紀錄校園生活。想用更低預算進行拍攝，一部 Osmo Mobile SE 只需 HK$379，手機秒變穩定器。

Osmo Action 4 Standard Combo

Osmo Action 4 前後分別配備 1.4 吋及 2.25 吋觸控螢幕，機身本身即支援 18 米防水，若搭配專用防水殼更可下潛至 60 米，即使在 -20°C 的低溫環境中，也能連續錄影長達 150 分鐘，非常適合滑雪等極限運動使用。機身底部採用磁吸快拆設計，並內建三麥克風與色溫感應器，後者可搭配 DJI Mimo app 實現一鍵水下色彩還原。

相機搭載 1/1.3 吋 1200 萬畫素感光元件與 155 度廣角 f/2.8 鏡頭，可拍攝 4K 120fps 影片，並支援 10-bit 及 D-Log M 專業色彩模式。電池續航達 160 分鐘，使用 30W 充電器僅需 18 分鐘即可快速充電至 80%。

DJI BTS 優惠 HK$1,769 | 原價 HK $2,179

立即購買

Amazon 特價 US$274 (約 HK$2,135 ，免運費） | 原價US $299

立即購買

Fortress 優惠 HK$1,769 | 原價 HK $2,179

立即購買

Osmo Mobile SE

Osmo Mobile SE 用磁吸設計，實現快速拆裝，輕鬆夾好手機並瞬間吸附，隨時準備開拍，以免錯過重要畫面。可折疊機身設計使得收納和攜帶更加便捷，輕鬆放進口袋。配備智慧跟隨 6.0 技術，無論人物身處多人環境、短暫被遮擋或大幅度運動，都能穩定鎖定對象。即使人物移出畫面，雲台也能自動變焦，迅速找回焦點。

此外，亦可以在 Apple Watch 上安裝 DJI Mimo app，透過手錶遠程查看拍攝畫面，調整雲台角度，輕鬆切換橫直向拍攝，並進行拍照錄影。支援從 DJI Mimo app 直接跳轉至 LightCut app 的功能，實現快速完成精彩視頻製作。

DJI BTS 優惠 HK$379

立即購買

Amazon 特價 US$65 (約 HK$506 ，免運費） | 原價 US $69

立即購買

Fortress 售價 HK$379

立即購買

