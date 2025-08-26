返校優惠2025｜Kobo 行貨彩⾊電子書 95 折、ASUS 電腦 8 折入手！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Kobo 行貨彩⾊電子書 95 折、ASUS 電腦 8 折入手！

暑假還有幾天就完結了，開學裝置清單都準備好了嗎？再加一台彩色電子書閱讀器好像也不錯吧？行貨 Rakuten Kobo 電子書閱讀器 95 折，其中新款的 Rakuten Kobo Clara Colour 低至 HK$1,366 入手，僅重 1.4kg 的 ASUS Vivobook 14 更有八折優惠，讓你物理意義地輕鬆面對新課堂！

立即購買

Rakuten Kobo - Clara Colour 電子書閱讀器 (黑色)

Kobo 行貨彩⾊電子書 95 折、ASUS 電腦 8 折入手！

Rakuten Kobo Clara Colour 搭載 6 吋 E Ink Kaleido 3 顯示器，色調柔和，讓閱讀體驗更舒適。ComfortLight PRO 全天候自動降低藍光，還可透過自訂文字大小、行間距甚至深色模式，設定專屬閱讀模式，在陽光下閱讀也不怕眩光，告別螢幕眩光和雙眼疲勞。而且觸控按壓，就能為電子書新增多種顏色，像紙本書一樣為電子書作出彩色標記，輕鬆劃出重點內容。Kobo Clara Colour 具備 IPX8 防水保護，讓閱讀不受環境所限。

Ahaa BTS 優惠 HK$1,366.1 | 原價 HK $1,438

立即購買

Rakuten Kobo - Elipsa 2E 電子書閱讀器套組

Kobo 行貨彩⾊電子書 95 折、ASUS 電腦 8 折入手！

Rakuten Kobo - Elipsa 2E 配備 10.3 吋大尺寸觸控螢幕，並搭載 ComfortLight PRO 先進調光技術，有效減少藍光輸出，緩解長時間閱讀對眼睛的負擔，打造更舒適的閱讀與書寫環境。同時支援藍牙連接，可無線聆聽 Kobo 有聲書，拓展閱讀維度。

Kobo Elipsa 2E 全新升級，帶來了更貼近紙感的流暢手寫體驗，能夠在電子書與 PDF 文件上輕鬆標註、筆記，不僅支援高效筆記本的創建，並可透過雲端快速匯出與同步內容。擁有 32GB 大容量儲存空間，輕鬆容納海量書籍與文件。

Ahaa BTS 優惠 HK$3,325 | 原價 HK $3,500

立即購買

ASUS - Vivobook 145 X1404VA-QB3011W 手提電腦

Kobo 行貨彩⾊電子書 95 折、ASUS 電腦 8 折入手！

ASUS Vivobook 14 筆記型電腦搭載 6 核心 Intel Core i3 處理器，配備 8GB 記憶體和 512GB SSD，確保快速和流暢的性能。其 14 吋 1920 x 1080 FHD 螢幕搭配 60Hz 刷新率，提供清晰的視覺效果，並獲得德國 TÜV Rheinland 護眼認證，有效減少 70% 的有害藍光。筆記型電腦重僅 1.4kg，配有 180 度可完全攤平的螢幕設計，方便靈活使用。筆電擁有 MIL-STD-810H 軍規等級耐用性認證，並支援快速充電，49 分鐘內可充電至 60%，讓你隨時保持工作狀態。

Ahaa BTS 優惠 HK$4,198 | 原價 HK $5,298

立即購買

Acer - Aspire Lite 手提電腦 AL16-71-7GU4

Kobo 行貨彩⾊電子書 95 折、ASUS 電腦 8 折入手！

Acer Aspire Lite 手提電腦搭載強大且高效的 Intel Core i7 處理器，具備 24 MB Smart Cache 和 Intel Turbo Boost Technology 2.0，最高可達 4.9 GHz，提供卓越的性能表現。配備 16 吋 1920x1200 IPS 螢幕，提供清晰的畫質和廣闊的視角。在記憶體和儲存方面，這款筆電內置 16GB Ram 以及 1TB SSD，確保快速的反應速度和充足的儲存空間，並具備可擴充的記憶卡插槽，讓你靈活處理檔案。

Ahaa BTS 優惠 HK$5,798 | 原價 HK $6,298

立即購買

更多優惠：

👉Dyson超值套裝！低過半價買齊風筒 + 三合一冷暖風機 + 吸塵機械人

👉新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

👉電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機

👉大學生Apple MacBook優惠2025｜Umac 價搶先睇，MBP 最多減 $4,600！iPad Air 低至 $3,849

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk