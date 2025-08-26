返校優惠2025｜Kobo 行貨彩⾊電子書 95 折、ASUS 電腦 8 折入手！

渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
暑假還有幾天就完結了，開學裝置清單都準備好了嗎？再加一台彩色電子書閱讀器好像也不錯吧？行貨 Rakuten Kobo 電子書閱讀器 95 折，其中新款的 Rakuten Kobo Clara Colour 低至 HK$1,366 入手，僅重 1.4kg 的 ASUS Vivobook 14 更有八折優惠，讓你物理意義地輕鬆面對新課堂！
Rakuten Kobo - Clara Colour 電子書閱讀器 (黑色)
Rakuten Kobo Clara Colour 搭載 6 吋 E Ink Kaleido 3 顯示器，色調柔和，讓閱讀體驗更舒適。ComfortLight PRO 全天候自動降低藍光，還可透過自訂文字大小、行間距甚至深色模式，設定專屬閱讀模式，在陽光下閱讀也不怕眩光，告別螢幕眩光和雙眼疲勞。而且觸控按壓，就能為電子書新增多種顏色，像紙本書一樣為電子書作出彩色標記，輕鬆劃出重點內容。Kobo Clara Colour 具備 IPX8 防水保護，讓閱讀不受環境所限。
Ahaa BTS 優惠 HK$1,366.1 | 原價 HK
$1,438
Rakuten Kobo - Elipsa 2E 電子書閱讀器套組
Rakuten Kobo - Elipsa 2E 配備 10.3 吋大尺寸觸控螢幕，並搭載 ComfortLight PRO 先進調光技術，有效減少藍光輸出，緩解長時間閱讀對眼睛的負擔，打造更舒適的閱讀與書寫環境。同時支援藍牙連接，可無線聆聽 Kobo 有聲書，拓展閱讀維度。
Kobo Elipsa 2E 全新升級，帶來了更貼近紙感的流暢手寫體驗，能夠在電子書與 PDF 文件上輕鬆標註、筆記，不僅支援高效筆記本的創建，並可透過雲端快速匯出與同步內容。擁有 32GB 大容量儲存空間，輕鬆容納海量書籍與文件。
Ahaa BTS 優惠 HK$3,325 | 原價 HK
$3,500
ASUS - Vivobook 145 X1404VA-QB3011W 手提電腦
ASUS Vivobook 14 筆記型電腦搭載 6 核心 Intel Core i3 處理器，配備 8GB 記憶體和 512GB SSD，確保快速和流暢的性能。其 14 吋 1920 x 1080 FHD 螢幕搭配 60Hz 刷新率，提供清晰的視覺效果，並獲得德國 TÜV Rheinland 護眼認證，有效減少 70% 的有害藍光。筆記型電腦重僅 1.4kg，配有 180 度可完全攤平的螢幕設計，方便靈活使用。筆電擁有 MIL-STD-810H 軍規等級耐用性認證，並支援快速充電，49 分鐘內可充電至 60%，讓你隨時保持工作狀態。
Ahaa BTS 優惠 HK$4,198 | 原價 HK
$5,298
Acer - Aspire Lite 手提電腦 AL16-71-7GU4
Acer Aspire Lite 手提電腦搭載強大且高效的 Intel Core i7 處理器，具備 24 MB Smart Cache 和 Intel Turbo Boost Technology 2.0，最高可達 4.9 GHz，提供卓越的性能表現。配備 16 吋 1920x1200 IPS 螢幕，提供清晰的畫質和廣闊的視角。在記憶體和儲存方面，這款筆電內置 16GB Ram 以及 1TB SSD，確保快速的反應速度和充足的儲存空間，並具備可擴充的記憶卡插槽，讓你靈活處理檔案。
Ahaa BTS 優惠 HK$5,798 | 原價 HK
$6,298
更多優惠：
