返校優惠2025｜LG 自動彎曲螢幕 4 折入手，半價便攜智能投影機，宿舍煲劇必備

LG 自動彎曲螢幕 4 折入手，半價便攜智能投影機，宿舍煲劇必備

新學期，新氣象！宿舍還缺一台讓效率與娛樂同時滿分的神器嗎？LG 由 9 月 1 日 至 9 月 7 日期間的開學優惠強勢登場，幫你輕鬆升級書桌配備！現在以 4 折就能入手 LG OLED Flex ，一部可以自訂弧度的曲面顯示器，沉浸感拉滿，打機、趕功課都更投入；再加一部便攜智能投影機，晚間宿舍即刻變身私人影院！

LG OLED Flex

LG OLED Flex 顯示器具備從平面到 900R 曲率的自由調節功能，讓你輕鬆找到最適合的完美弧度。只需按下遙控器上的弧度按鈕，即可選擇 20 種不同的曲率設定。搭配 120Hz 刷新率、0.01ms 的反應時間，玩家將感受到如同身歷其境的實時行動。

這款顯示器採用了 SAR 防反光技術，相比以往的 LG OLED G2 和 C2 型號，能減少 25% 來自環境光、物件和人物的反射，為玩家提供更清晰的視覺體驗。此外，配備多重畫面功能，可以將螢幕一分為二，一側用於遊戲，另一側顯示遊戲教學。

透過 Game Optimizer 功能，更可以進一步控制遊戲畫質，調整進階的遊戲、畫面和聲音設定，以滿足對細節的需求。只需直接連接滑鼠、鍵盤、耳機和麥克風，透過 Switching Hub，輕鬆在電視和電腦模式之間切換，讓使用體驗更加便捷。

LG 網上電腦節優惠 HK$9,980 | 原價 HK $24,980

立即購買

LG CineBeam PF510Q 便攜式智能投影機，配備簡易遙控器

LG CineBeam 便攜式智能投影機擁有輕巧的設計，方便單手掌握，隨時隨地都能打造專屬影院。全新紅外線簡易遙控器配備直觀的用戶界面和 18 個按鈕，使操作流暢無比。投影機具備全高清 1920 x 1080 解像度，透過 AirPlay，可以輕鬆將娛樂內容從支援的 Apple 裝置（如 iPhone、iPad 和 Mac）分享至高清大屏幕，同時也能將 Android 裝置及手提電腦中的影片、相片和音樂投影至最高 120 吋的大屏幕。LG PF510Q 支援藍牙配對及雙重音訊輸出，能同時連接兩部藍牙裝置。此外，當投影機與屏幕並非置於同一水平時，還能自動校正梯形影像，恢復為長方形，讓觀影體驗更加完美。

LG Back to School 優惠 HK$2,980 | 原價 HK $5,990

立即購買

31.5 吋 4K 超高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS

LG Smart Monitor 配備先進的 webOS 系統，能實現工作與娛樂的完美平衡。這款 31.5 吋的顯示器具備出色的 4K 畫質，支援 HDR 10 的 4K 超高清 3840x2160IPS 顯示屏，擁有高達 95% DCI-P3 色域，呈現高對比度和精準色彩的畫面。此外，亮度控制功能能偵測環境光源，自動調整屏幕亮度，確保無論在日間還是夜晚，都能呈現清晰銳利的畫面。Dynamic Tone Mapping 技術則調整亮度及對比度，呈現最細膩真實的影像。

透過 webOS，可以無縫連接 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等內置串流服務，隨時瀏覽精彩節目，纖薄的白色機身採用 3 邊無邊框設計，提升沉浸感，而 5W x 2 的立體聲喇叭則提供清晰的音效。webOS 的 Remote PC 功能讓你能遙距登錄個人及雲端電腦，無需實體電腦即可輕鬆使用多種居家辦公服務，包括視像會議及雲端應用程式。即使無需遊戲主機，也能透過 LG Smart Monitor 直接暢玩遊戲，快速連接串流平台尋找遊戲資料。

LG Back to School 優惠 HK$2,990 | 原價 HK $3,490

立即購買

