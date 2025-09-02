返校優惠2025｜Samsung AI 4K 電視七折勁減，送掛牆連安裝，升級家電迎新學年！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung AI 4K 電視七折勁減，送掛牆連安裝，升級家電迎新學年！

新學期怎能不帶來一點新氣象？Samsung 為大家準備好最強返校家電升級優惠！人氣 AI 4K OLED 智能電視直減 HK$3,400，立即擁有影院級畫質與智能體驗，熬夜趕功課後，可以好好享受瘋狂煲劇、打機的時刻，一鍵開啟狂歡模式！

提提大家，登入會員可享有首次購物優惠，全單滿 HK$2,000 可額外減 HK$100。而且使用 DBS 信用卡付款，單一淨簽賬滿指定金額， 更可享高達 HK$2,000 現金回贈。

42" OLED S90F 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)

4K Samsung Vision AI Smart TV 搭載最先進 NQ4 AI 第三代處理器，為畫面和音效帶來卓越的提升。無論是串流 OTT 服務、玩遊戲，還是觀看賽事直播，都能享受接近 4K 的清晰流暢體驗，將內容轉化為極佳畫質。搭配 Motion Xcelerator 144Hz 技術，更提供獨特的動態增強功能。與 2025 年 OLED S85F 型號搭載 Q4 AI 第二代處理器的 Smart TV 相比，NQ4 AI 第三代處理器的 CPU 提升了 17%，GPU 更是快了 2.1 倍，為遊戲帶來流暢的動態表現。Smart TV 的 AI 處理器同時能分析不同聲音，並根據環境音響效果進行最佳化，最終利用音訊重製技術提升音質。

內建的 Bixby 智能助理則助你打造 AI 家居，它能同時處理多項指令，透過對話就能搜尋及控制設備。遊戲體驗方面，Game Bar 提供方便的設定選項，能自由調整 FPS、輸入延遲和小地圖縮放等功能，還能應用 21:9 和 32:9 的超寬屏幕比例，可以在更大的畫面上享受遊戲。

Samsung 優惠 HK$7,980 | 原價 HK$11,380

送全方位可移動 Slim Fit 電視掛牆架連安裝

DBS 信用卡 HK$400 現金回贈

32" Odyssey OLED G8 G81SF 電競顯示器 (240Hz)

大尺寸的 32 吋 Samsung Odyssey OLED G8 螢幕，支援 240Hz 刷新率 + 0.03ms GtG 反應時間，加上 AMD FreeSync Premium Pro 同步技術，締造出近乎即時的反應時間，操作超流暢。 螢幕為 16:9 並擁有 3840 x 2160 解像度，呈現奪目色彩和清晰度。而防眩光技術可使屏幕比一般屏幕的抗反射膜光澤度減少 54%，避免屏幕受到外部光源的反射，讓玩家保持遊戲，不受光線干擾。

Samsung 售價 HK$9,980

送 Galaxy A36 5G (亮夜黑) 價值 HK$2,998

Bespoke AI 纖巧前置式洗衣乾衣機

Bespoke AI 洗衣乾衣機擁有 9kg 的洗衣容量，設計上配備兩個儲存格，並內置 Auto Dispense 自動注入系統，能根據每個洗程自動分配適量的洗衣液和柔順劑，無需每次手動添加。這款洗衣機採用 AI 智能控制，能夠記錄您的洗衣習慣，打造個人化的洗衣模式。透過 SmartThings 應用程式，您還能獲得洗衣程序建議，並選擇最合適的乾衣模式。此外，洗衣機具備 AI 節能模式，結合 Samsung Ecobubble 技術，能在較低水溫下調整清洗時間，達到同樣的清潔效果，並減少多達 70% 的能源消耗，把 AI 智能融入生活每一個小細節。

Samsung 優惠 HK$4,990 | 原價 HK$6,590

DBS 信用卡 HK$150 現金回贈

