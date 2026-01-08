迦納前財長在美國被拘留

（法新社阿克拉8日電） 迦納前財政部長歐佛里-艾塔（Ken Ofori-Atta）去年疑涉貪遭當局遭發布通緝後，他的委任律師表示，人在美國境內的歐佛里-艾塔已被移民執法部門拘留。

66歲的歐佛里-艾塔去年1月起在美國接受包含攝護腺癌手術在內的治療。

迦納政府去年2月對歐佛里-艾塔發布通緝令，隨後於11月正式指控他涉貪。委任律師今天說，歐佛里-艾塔已申請在美延期停留。

律師昨晚表示，美國移民暨海關執法局（ICE）6日以歐佛里-艾塔「目前停留美國的身分」將其拘留。

律師發表聲明說，「他的美國團隊正與ICE交涉，預估這起事件會儘速獲得解決」，強調歐佛里-艾塔全力配合移民當局調查。

ICE線上資料庫顯示，歐佛里-艾塔目前關押在美國維吉尼亞州一處設施。