迪卡儂廣告用「處女地」比喻海洋 內地網民質疑物化女性 廣告遭投訴後下架︱Yahoo

文案在內地刊登。

【Yahoo新聞報道】運動品牌迪卡儂（Decathlon）近日因一則潛水服產品廣告文案引發爭議。文案在內地刊登，將海洋比喻為「尚未開發且無邊無際的處女地」，有網民投訴「處女地」這用詞帶有物化及不尊重女性。迪卡儂昨日（15 日）已將涉事文案下架。

綜合內地傳媒報道，迪卡儂於官方平台推廣 OLAIAN 品牌的服裝時，文案寫道：「海洋，是一塊尚未開發且無邊無際的處女地，我們希望幫助衝浪的你或即將體驗衝浪的你探索衝浪的奧秘，享受衝浪運動的樂趣。」

廣告 廣告

有內地網民前日於社交平台指出，「處女地」一詞結合上下文語境，帶有不當性別暗示，並質疑將女性身體符號與自然景觀掛鉤，屬於對女性的不尊重，因此向迪卡儂投訴。翻查《現代漢語詞典》解釋，「處女地」即指「未開墾的土地」。

迪卡儂官方旗艦店頁面昨日已刪除相關產品的廣告圖片與文字。客服人員回應內地傳媒表示，公司已留意到網民的爭議，問題已反饋至相關部門，目前已下架涉事文案，並會持續跟進。

《Yahoo新聞》翻查其他國家語言，其中美國網站類近的文案則以「playground」形容海洋，形容「海洋是一片尚未探索、無邊無際的樂園。」