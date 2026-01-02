「迪卡儂」高質靚款百元價運動服推薦！大熱Quarter Zip上衣$299，誰說平替沒有質感

近年運動休閒風大熱，兼具功能與時尚的運動穿搭越來越受重視。想打造舒適有型的運動造型，其實不一定要花大錢。迪卡儂（Decathlon）向來出名性價比高和又實用，品牌旗下有許多單品，不僅性能到位，設計也簡約耐看，用親民的百元價格就能入手，輕鬆混搭出個人風格，打破「平替沒質感」的偏見！

女款長袖連帽外套（$279）

這款棉質連帽外套觸感親膚，布料兼具彈性與吸濕排汗功能，讓身體在運動前後都能保持乾爽舒適。除了基本的黑色，還有大熱的淺紫色可選。只需直接內搭運動背心，下身配上緊身褲或休閒長褲，就是一套簡單實用的外出或運動造型！

女士輕量防風跑步外套（$229）

這款專為跑步設計的外套非常輕盈，僅重122克，防風且有一定防潑水能力。外套本身可收納進隱蔽口袋，攜帶方便不佔空間，非常適合需要應對多變天氣的運動愛好者，日常出門旅行佢備用擋風外套也很實用。

女款拉鍊式高爾夫套頭上衣（$299）

這款上衣採用優雅的珍珠羅紋針織材質，結合高領拉鍊設計，剪裁柔美。加上簡約的「老錢風」設計，很適合用來打造休閒智能（Casual Smart）的造型，例如搭配白色褲子或半身裙，營造出低調又有質感的運動休閒風格。

女款羽球短裙（$149）

這款機能短裙使用輕盈透氣的布料製成，具有良好的吸濕排汗效果。彈性腰帶設計舒適，並能幫助修飾腹部線條。日常搭配T恤、衛衣或運動內衣，即能穿出充滿活力的校園風或運動風造型！

寬鬆空氣層長褲（$249）

這款高腰寬版長褲採用舒適的材質，寬鬆的剪裁和俐落的線條設計，能為日常穿搭添隨性風格，可以簡單搭配短版上衣平衡鬆緊比例，休閒又耐看。

