迪卡儂DECATHLON華麗轉身變「Old Money」時尚風格？運動生活系列Late Bloomers打破傳統融入90年代復古穿搭元素

迪卡儂DECATHLON華麗轉身變「Old Money」時尚風格？運動生活系列 Late Bloomers 打破傳統融入90年代復古穿搭元素

提起 DECATHLON（迪卡儂），大部分人腦海中浮現的親民價格的運動用品品牌。但這個來自法國的運動品牌最近似乎想改變大家的既定印象。全新推出的「Late Bloomers」運動生活系列，將網球場和高爾夫球場的經典元素重新演繹，融入90年代復古美學與當下的 City 風格，系列主打 Old Money 優雅格調，在休閒穿搭中滲透着輕奢華的氣息，但同時又不拘形式、不死板。證明運動服不只可以在球場上穿，更能成為日常穿搭的時尚選擇。這次 DECATHLON 不只是在賣運動裝備，而是在創造一種生活態度。

不只是運動用品，Late Bloomers的時尚轉身

「Late Bloomers」直譯是晚開的花，這個富有詩意的名字其實說出了許多人的心聲——我們不需要急著證明什麼，按照自己的節奏生活就好。這個系列選在一個有趣的時間點出現； Tenniscore 與 Golfcore 成為新的穿搭關鍵詞之時，越來越多 Gen Z 開始追求 Old Money 的穿搭格調。

整個系列的設計靈感來自90年代，設計團隊翻出品牌的經典款式，保留了當年的寬鬆版型及輕鬆感，但去掉了過於正式的細節。配色選擇很聰明——藍色讓人想起晴朗天空，黃色帶著陽光的溫度，奶油色和大地色則給整體造型增添溫柔質感。恰到好處地營造 Old Money 運動感──既有傳統韻味，也適用於日常穿搭。

聚焦網球高爾夫Old Money元素與單品

DECATHLON 全新運動生活服飾系列「Late Bloomers」，主力以網球與高爾夫兩種 Old Money 風格的運動為靈感，系列保留了兩個運動服飾的經典元素——網球的V領背心、高爾夫的 Polo shirt ，但加入了更多現代剪裁和實穿細節。

今季「Late Bloomers」共推出8種類，打造出 15 件日常也能駕馭的時尚單品，如麂皮波鞋是整個系列的靈魂單品，柔軟的麂皮材質配上復古鞋型，有種剛從 90 年代穿越過來的感覺、V領針織背心完全就是網球場上的經典款式，但寬鬆的版型讓它變得更日常，胸前的小刺繡恰到好處、百褶網球裙，高腰設計配上俐落褶線，配襯近年大熱的平底波鞋，簡直是絕配。還有 Polo Shirt 與短褲可以分開穿也能成套搭配，特別的壓紋布料增加了質感，舒適的 oversize 設計，十分適合休閒感的穿搭風格。「Late Bloomers」這種介乎運動與時尚之間的穿搭風格，讓 Old Money 美學不再是少數人的專利。

不過，DECATHLON 的官網暫時只有麂皮波鞋發售，可能其他單品會稍後上架，喜歡 Late Bloomers 的話，記得留意官網的更新呀！

