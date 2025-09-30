迪士尼動畫《優獸大都會2》全新預告！國際樂壇天后Shakira獻唱原創歌曲《Zoo》

迪士尼超人氣動畫回歸大銀幕《優獸大都會2》今日發布全新預告片及海報，並由回歸優獸市的國際樂壇天后Shakira傾情獻唱全新原創歌曲《Zoo》。

《優獸大都會2》預告片中，觀眾將首次看到全新角色以及一個隱秘的爬行動物族群。正義兔仔女警朱迪與狐狸古惑仔阿力將再次拍住上，深入優獸市全新地帶，揭發一場驚天大陰謀，他們的合作更因而受到前所未有的考驗！

迪士尼動畫《優獸大都會2》劇照

迪士尼動畫《優獸大都會2》劇照

全新原創歌曲《Zoo》的曲詞由Ed Sheeran、Blake Slatkin及Shakira共同創作，由Blake Slatkin、Alex (A.C.) Castillo、Shakira及Ed Sheeran製作。單曲《Zoo》將於10月10日（星期五）正式發行。《優獸大都會2》的配樂由奧斯卡得主Michael Giacchino創作，電影soundtrack將於11月21日（星期五）發布。除了與Shakira共同創作及製作單曲《Zoo》，Ed Sheeran與Blake Slatkin還在《優獸大都會2》中特別客串，聲演一對名為Ed Shearin及Baalake Lambkin的綿羊角色。《Zoo》將喚起粉絲在《優獸大都會》中的熱爆主題曲《Try Everything》，《Try Everything》至今已在全球累積27億次串流播放量。

廣告 廣告

迪士尼動畫《優獸大都會2》劇照

迪士尼動畫《優獸大都會2》劇照

《優獸大都會2》新獸陣容更加超越上集，帶來全新爬蟲類和半水棲動物角色，包括萌爆哨牙海狸、熱愛紋身的河馬、隊水藻的海豹、海獅水管工人等，帶領大家探索優獸市全新地標，但朱迪與阿力卻發現一條神秘大蛇潛入優獸市，搞到優獸市天翻地覆，今次他們的任務更瘋狂更爆笑，而且揭開優獸市的驚人大秘密。

迪士尼動畫《優獸大都會2》海報

《優獸大都會2》故事大綱：

迪士尼超人氣動畫回歸大銀幕，金像級優獸團隊原班人馬再度爆笑歷險，勢必將《優獸大都會》加倍「優獸化」，玩得更大去得更盡，令觀眾拍案叫絕！正義兔仔女警朱迪與狐狸古惑仔阿力，發現一條神秘大蛇（關繼威 聲演）潛入優獸市，搞到天翻地覆。為了查案，朱迪和阿力又再拍檔，化身臥底，深入優獸市全新地帶，揭發一場驚天大陰謀，他們的合作更因而受到前所未有的考驗！迪士尼《優獸大都會2》將於2025年11月27日大銀幕上映。

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！