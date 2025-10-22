專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
香港迪士尼酒店Staycation限時7折優惠！人均$850.2起、聖誕假期都適用！即睇訂購攻略
Klook推出迪士尼酒店Staycation限時優惠，只要由即日起至12月27日前預訂香港迪士尼酒店或迪士尼好萊塢酒店，即享7折優惠，房價最平$1,700.4就有交易，人均只需$850.2起就可以住一晚迪士尼酒店，識得配合埋Klook優惠碼訂房的話，更可享折上折優惠，即睇詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
人均最平$850.2起住迪士尼酒店！聖誕假期都適用
是次迪士尼酒店限時7折優惠適用於迪士尼好萊塢酒店及香港迪士尼樂園酒店，值得一提的是，今次優惠入住日期由11月2日至12月30日，聖誕假期都適用！Yahoo購物專員幫大家睇過房價，當中以12月2日入住迪士尼好萊塢酒店「Marvel」標準客房價錢最平，$1,700.4就有交易，除開人均$$850.2起；想入住香港迪士尼樂園酒店的話，以11月5日入住標準客房最抵，房價$2,224.1起，人均都係$1,112起。
輸入Klook優惠碼享折上折優惠！
7折訂酒店都未算最抵，Klook現時有推出多個優惠碼活動，當中只要購買Klook活動滿$1,200，輸入優惠碼【11BDAY65】，即減$65。優惠數量有限，先用先得，用完即止。提提大家，優惠碼有效期至10月31日，要買就要趁早！
迪士尼好萊塢酒店
10月-12月每晚最平房價：$1,700.4起，輸入優惠碼【11BDAY65】減$65，人均$817.7起
香港迪士尼樂園酒店
10月-12月每晚最平房價：$2224.1起，輸入優惠碼【11BDAY65】減$65，人均$1,079.6起
雙11優惠2025｜KKday雙11優惠開鑼！每日快閃激抵價低至$11，兼送雙人來回機票 即睇優惠開搶時間表、優惠碼
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！「仵」講吾知電車夜遊/生蠔BB展覽/醉鬼出沒啤酒節
萬聖節好去處2025｜電車全景遊Halloween特別場：走進殯儀世界！邊睇夜景、邊聽仵作真實故事
「維港海上大巡遊」10.25正式登場！設市集限定紀念品、互動遊戲、主題餐飲 即睇售票詳情
香港好去處｜馬灣1868放水燈點亮馬青馬大橋！親手製作水燈及12種體驗工作坊：咖啡渣肥皂、彩繪玻璃
Halloween好去處｜愉景灣變身鬼魅莊園！大量盞鬼打卡位、萬聖夜市集、Trick or Treat派禮品
愉景灣萬聖節攻略：冰上派對、愉景灣酒店Staycation！2大2小入住人均$472起包自助早晚餐｜Halloween好去處
Halloween好去處｜冰上鬼馬南瓜哈囉喂！溜冰場變成南瓜村 大玩面部彩繪、紋身貼紙、Trick-or-treat小遊戲
MAMA香港2025｜VISA信用卡優先售票、10.20公開發售！一文睇清購票詳情、入圍名單（持續更新）
雙11優惠2025｜澳門格蘭披治大賽車門票9折優惠 再送杏仁餅/AIRSIM上網卡
Anson Lo泳褲仔操水晒背肌 姜濤鳴謝姜糖贈成長片
【on.cc東網專訊】男圑MIRROR人氣王Anson Lo（AL）將於12月6至9日假亞博舉行第二次個人演唱會《KINGDOM》，現正積極備戰的他於社交網上載游水實況，見戴了泳帽、潛水鏡及滑水褲的他，分別用自由式及蝶式在室內游池喪游，而他所到之處必水花四濺，雖東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
鍾嘉欣3歲小女兒生日萌翻！全家開睡衣派對「複製貼上媽媽臉」 兄妹互動超有愛
鍾嘉欣近日在社群平台曬出為小女兒Anika（紫琳）慶祝3歲生日的溫馨畫面，只見她與三個孩子穿著親子睡衣，在滿屋Hello Kitty氣球與絨毛玩偶的包圍下開心比YA，氣氛歡樂、畫面可愛。姊妹淘 ・ 1 天前
Starbucks新品｜全新KUROMI x Starbucks®商品系列 指定分店舉行KUROMI見面會
KUROMI化身咖啡師？星巴克香港與 Sanrio 攜手合作，帶領俏皮的 KUROMI 和她的好朋友 BAKU 闖進星巴克的世界，兩個角色一同穿上星巴克的經典綠色圍身，化身星巴克咖啡師。由即日起，推出全新 KUROMI + Starbucks®商品系列，另外更為粉絲舉辦獨一無二的KUROMI「見面會」。Yahoo Food ・ 8 小時前
長鑫存儲傳來季上海IPO
早前曾考慮在港掛牌上市的記憶體製造商長鑫存儲（CXMT），有傳計劃明年第一季度在上海啟動首次公開招股（IPO），融資額或高達400億元人民幣，目標估值421億美元（約3284億港元）。信報財經新聞 ・ 18 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限22/10）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌防護口罩系列及沐浴洗手液系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 11 小時前
iPhone Air登陸中國市場 首日反響平平
【彭博】— 蘋果公司的iPhone Air周三在中國開售，但這個全球最大智慧手機市場的消費者對它的反應並不熱烈。Bloomberg ・ 4 小時前
京東快遞港澳自提點短期內擬增至1,000個
京東物流(02618.HK)香港快遞業務負責人馬偉表示，京東快遞港澳服務升級至今兩周年，香港日均攬收快遞量增長超過50倍，香港與內地互寄業務增長逾130倍，員工數量增至近1,000人。 目前京東快遞在港澳地區擁有近700個自提點，馬偉透露短期內自提點數量可增至1,000個。針對有部分自提點取貨高峰集中在午飯及下班時間，影響取件效率，他表示會認真審視自提點營運困難點，或會考慮與大型合作夥伴共同建立自提點，在訂單量較大的地區也可能會建設自營自提點。 今年京東雙十一期間，京東快遞香港葵青營運中心將啟動自動化分間預期可令西九龍等地區快遞分揀效率提升兩至三倍，並將針對九龍東地區增加人力支援。同時京東快遞將在港澳開通冷鏈服務，覆蓋多個溫度取件，預期可為商家及消費者提供上門取件及全面溫度控制服務保障。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
深圳大梅沙京基洲際度假酒店85折優惠！重陽節紅日不加價 2大2小人均$392.5起 住海景房、嘆自助早晚餐/游艇出海體驗
踏入零紅日的11月之前，要好好把握10月29日重陽節假期！位於深圳東部大梅沙海濱的深圳大梅沙京基洲際度假酒店，Klook及KKday推出激低價住宿優惠，2大1小人均$575起，一個價錢住海景房、嘆自助早晚餐或游艇出海體驗，假如有計劃在11月至12月再北上度假，就可以考慮入手「愈訂愈多折」的套票，完成訂購可以得到一張75折優惠券再訂深圳、廣州及珠海酒店。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
屯門龍門居｜自提點街頭傾倒貨物 疑與屋苑管理處「大鬥法」 居民「拼命10分鐘」先搵返件「拼多多」貨
港人近年興起到內地網購平台「拼多多」掃平貨，令大量速遞貨物湧港，不少「自提點」爆滿，甚至佔用公眾地方，引發爭拗。屯門近日更爆出自提點與屋苑管理處因場地問題「鬥法」，最終引發混亂。閱讀更多：北角執笠倉月底執笠：我哋要止蝕離場 店主直言被淘寶同拼多多夾擊淘多多荃灣新店月租20萬 深水埗3舖圍攻小店被指打殘鴨寮街事件起因於屯門龍門居一個用作「拼多多自提點」的地舖。有消息指，早前該自提點的貨物因被屋苑管理處指「佔用公共地方」，遭扣押並要求支付1000元費用才能贖回。自此，自提點與屋苑管理處矛盾升溫，最終在街頭上演「倒貨自取」的混亂場面。有居民近日在「龍門居消息交流」Facebook群組上載照片，顯示自提點將大量貨物傾倒在街頭，收件人需在人潮中翻找自己的訂單，場面猶如「大海撈針」。發帖居民描述：「拼命10分鐘，終於俾我搵到自己件貨。」另有網民回應：「我都不停咁搵，好似尋寶咁！」由於貨件散落的道路屬屋苑公共地方，屋苑管理處亦有介入，派職員在現場「沒收」部分貨件，令場面更加混亂。有居民無奈表示：「一路搵緊貨，管理處一路收，自提點店舖職員更大叫：『喺度搵唔到貨就去管理處啦，管理處一日嚟三次呀！』」不少28Hse.com ・ 7 小時前
孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！
其實過去的孫藝珍多以柔順長髮示人，展現優雅氣質與溫柔女人味，尤其她在婚後多次公開亮相時，一頭黑亮長髮更成為標誌造型！然而這次短髮一剪，不僅完全不違和，反而讓她的臉部線條更立體，笑起來更有鄰家女孩的甜感，彷彿從43歲回到23歲的青春模樣。從她現場被捕捉到的互動...styletc ・ 1 天前
雙11優惠2025｜聖誕燈飾開蓬巴士遊$111二人同行優惠！人均$55.5起夜遊尖沙咀，睇全新AI光影匯演
又一超前部署～KKday趁着雙11推出開蓬巴士聖誕燈飾夜遊優惠，人均$55.5就可以坐特色開篷巴士45分鐘，穿梭於尖沙咀海旁及彌敦道鬧市，欣賞聖誕燈飾！今年尖沙咀中心及帝國中心更推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，讓公眾投稿，獲選照片即有機會透過AI動畫技術，呈現在維港兩岸的巨型光影幕牆上。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
太古城海景3房短炒賺227萬 呎價近兩萬 一年升值兩成
鰂魚涌太古城近日錄得一宗短炒高價成交個案。美聯物業助理區域經理錢敏義透露，成交單位為東海閣高層B室，實用面積約723平方呎，屬3房間隔，享海景，連裝修。單位以1,359萬元成交，呎價約18,797元，買家為同區用家。閱讀更多：大埔嵐山兩房7年狂跌逾三成 賬蝕245萬！夠買同屋苑開放式上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋據了解，原業主於去年11月以約1,132萬元購入該單位，僅一年時間便以1,359萬元成功轉手，帳面獲利約227萬元，升值幅度約20%。原業主早前叫價約1,380萬元，經議價後最終以1,359萬元成交。錢敏義補充，太古城本月暫已錄得約13宗成交，交投表現理想。 延伸閱讀: 東海閣 鰂魚涌 太古城 大埔 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 4 小時前
MinsterDonut食譜│復刻蜜糖波堤 原來靠呢樣材料
不少人喜愛的Minster Donut的冬甩口味和品種多樣，除了傳統的麵糰油炸冬甩，圓滾滾的波堤也是非常受歡迎的選擇，原來自家復刻也沒有想像的難。波堤的質地是帶點煙韌又柔軟，就是材料中加了白玉粉（也可用糯米粉）和豆腐，炸的時候油溫不要高，定型後才取走烘焙紙，除了蜜糖糖霜，也可以溶化朱古力來做調味糖霜，即睇如何製作蜜糖波堤：Yahoo Food ・ 12 小時前
日本好奇妙，居然沒有早餐店!日本人早餐吃什麼?(西式早餐篇)
應該有很多人來日本旅遊時發現日本沒有像台灣的美而美或豆漿店之類的早餐店，那麼日本人早餐都吃什麽呢?這次我們潛入東京一般家庭的厨房，詳細介紹大家日本人早餐都吃些什麽。LIVE JAPAN ・ 11 小時前
大閘蟹套餐2025｜10間大閘蟹餐廳連優惠推介 低至46折/大閘蟹配魚子醬 /任食片皮鴨
大閘蟹套餐2025來了！除了買大閘蟹回家清蒸跟大閘蟹放題，想品嚐更多大閘蟹套餐2025來了！除了買大閘蟹大閘蟹套餐2025來了！除了買大閘蟹回家清蒸，想品嚐更多大閘蟹菜式，大閘蟹套餐就最適合你不過！要知道大閘蟹宴向來稱不上親民便宜，但這次Yahoo Food找來10間大閘蟹套餐連優惠推介，低至$368起就可享受到任食江蘇大閘蟹，更有大閘蟹餐廳推專人拆蟹服務，想知哪幾間大閘蟹套餐最值得推薦？即睇內文！Yahoo Food ・ 12 小時前
郭富城太太方媛懷有第三胎即將「卸貨」 熊黛林被問會否向前度送上祝福：不用了
郭富城太太方媛近日宣布懷有第三胎，並即將準備「卸貨」。郭富城前度熊黛林（Lynn）近日出席活動時被問及有否向對方送上祝福，她表示有留意到，並表示很多人已送上祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃子佼出庭親認「已離婚」 需負擔贍養費求輕判
台灣藝人黃子佼早前捲入MeToo風波，再因硬碟被查扣而爆出案外案，揭在「創意私房」論壇購買涉購買持有2259部未成年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。今(21日)黃子佼出席高等法院開庭高等法院進行二審審理，首度開腔親認和孟耿如已離婚，需要支付贍養費，請求法庭輕判。他接着走向受害人的律師代表，坦言自己也經歷家庭破碎現況，自認明白被害人的痛苦。不過，對方律師不肯接受黃子佼的道歉，表示他的當事人還年輕，人生剛開始便受害。最後辯論程序後，11月25日上午10點將宣判黃子佼可否獲改判免囚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
哪個國家便宜又好玩？2025高CP值旅遊國家排名，冠軍不是日、韓、泰
全球旅遊市場回溫，各國遊客都在尋找高性價比的旅遊目的地。美國金融公司《nerdwallet》近期公布「2025年全球最便宜旅遊國家排名」，令人意外的是，台灣在16個入選國家中高居榜首！專家分析指出，台食尚玩家 ・ 1 天前
澳門JW萬豪酒店自助餐快閃$111優惠！品嚐荔枝木香烤北京填鴨/低溫慢煮牛扒/地道港式奶茶
澳門五大熱賣酒店自助餐之一的澳門JW萬豪酒店，10月21日下午三點在KKday推出快閃自助午餐$111/位優惠，可於五星級酒店內品嚐國際及澳葡地道美饌，還包括大受歡迎的荔枝木香烤北京填鴨、低溫慢煮牛扒、地道港式奶茶等，性價比絕對超高！如錯過午餐，酒店的自助晚餐亦提供第2位+$11優惠，人均低至$355.5，食客即可品嚐多款限時菜式！讀者們，不用規限自己於週末，即使平日都可過大海「食好西」啦！Yahoo Food ・ 1 天前
不是澎湖、小琉球！台灣哪個離島最好玩？網友狂推它：美到哭、食物好吃
隨著疫情解封，國內旅遊市場蓬勃發展，除了台灣本島，離島旅遊也成為民眾熱門選擇。先前就有一名網友發文詢問，「第１次外島旅遊推薦哪裡？」並點出澎湖、綠島、小琉球、金門、馬祖等地，表示這些地方各有優缺點，讓食尚玩家 ・ 11 小時前