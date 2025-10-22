香港迪士尼酒店Staycation限時7折優惠！人均$850.2起、聖誕假期都適用！即睇訂購攻略

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Klook推出迪士尼酒店Staycation限時優惠，只要由即日起至12月27日前預訂香港迪士尼酒店或迪士尼好萊塢酒店，即享7折優惠，房價最平$1,700.4就有交易，人均只需$850.2起就可以住一晚迪士尼酒店，識得配合埋Klook優惠碼訂房的話，更可享折上折優惠，即睇詳情！

人均最平$850.2起住迪士尼酒店！聖誕假期都適用

是次迪士尼酒店限時7折優惠適用於迪士尼好萊塢酒店及香港迪士尼樂園酒店，值得一提的是，今次優惠入住日期由11月2日至12月30日，聖誕假期都適用！Yahoo購物專員幫大家睇過房價，當中以12月2日入住迪士尼好萊塢酒店「Marvel」標準客房價錢最平，$1,700.4就有交易，除開人均$$850.2起；想入住香港迪士尼樂園酒店的話，以11月5日入住標準客房最抵，房價$2,224.1起，人均都係$1,112起。

今次優惠入住日期由11月2日至12月30日，聖誕假期都適用！（相片來源：KLOOK）

輸入Klook優惠碼享折上折優惠！

7折訂酒店都未算最抵，Klook現時有推出多個優惠碼活動，當中只要購買Klook活動滿$1,200，輸入優惠碼【11BDAY65】，即減$65。優惠數量有限，先用先得，用完即止。提提大家，優惠碼有效期至10月31日，要買就要趁早！

迪士尼好萊塢酒店

10月-12月每晚最平房價：$1,700.4起，輸入優惠碼【11BDAY65】減$65，人均$817.7起

立即預訂迪士尼好萊塢酒店

迪士尼好萊塢酒店於2023年以全新面貌登場。（相片來源：KLOOK）

迪士尼好萊塢酒店大堂掛上多幅畫作，以破格的藝術風格演繹你最喜愛的迪士尼朋友、Pixar好友以及Marvel超級英雄。（相片來源：官方照片）

迪士尼好萊塢酒店引入共同創作餐飲體驗的全新餐廳「藝彩廚」。（相片來源：官方照片）

香港迪士尼樂園酒店

10月-12月每晚最平房價：$2224.1起，輸入優惠碼【11BDAY65】減$65，人均$1,079.6起

立即預訂香港迪士尼樂園酒店

香港迪士尼樂園酒店價格較高。（圖片：Klook）

香港迪士尼樂園酒店人均$1,011起！（圖片：Klook）

