焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Yahoo Tech HK

迪士尼法務部一擊即中！Google 開始清查 YouTube 侵權 AI 影片

米奇老鼠果然不是好惹的。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
迪士尼法務部一擊即中！Google 開始清查 YouTube 侵權 AI 影片
迪士尼法務部一擊即中！Google 開始清查 YouTube 侵權 AI 影片

在收到迪士尼指控「大規模」侵權的警告函後不久，Google 便開始迅速清查 YouTube 上的 AI 內容，目前已移除數十支含有《米奇老鼠》、《死侍》、《星戰》等 IP 角色的影片。這其中大部分都是使用 Google 的 Veo 模型生成，而根據迪士尼的說法，除允許侵權影片在平台上傳播外，Google 還擅自將受版權保護的素材用於 Veo、Nano Banana 等產品的訓練。

Google 這次的快速反應估計能在一定程度上緩和其與迪士尼的關係，他們也強調自己與對方「有著長期且互利的合作」。不過隨著迪士尼與 OpenAI 聯手，Google 能參與的互動將變得十分有限。未來三年 Sora 和 ChatGPT Images 能使用超過 200 個迪士尼旗下的經典角色，同時迪士尼還對 OpenAI 注資 10 億美元並會成為後者的主要客戶，使用其 API 並為員工部署 ChatGPT。如此深度綁定，Google 或許只有請來 Nintendo 才可能與之抗衡了。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

宏福苑五級大火

其他人也在看

女教師遭父母逼婚跳樓亡　雙方家庭拒收屍

女教師遭父母逼婚跳樓亡　雙方家庭拒收屍

【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事

on.cc 東網 ・ 1 天前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底

即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底

世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！

Yahoo Food ・ 5 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！

東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！

人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
驅魔龍族馬小玲︳吳千語演馬小玲備受批評 網民負評︰我和殭屍有個誤會

驅魔龍族馬小玲︳吳千語演馬小玲備受批評 網民負評︰我和殭屍有個誤會

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，劇情和唔少角色至今仍然深入民心，被指係「亞視神劇」；

Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？

中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？

《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
中日關係惡化　日警掃蕩「中華系黑市」　中國人生意急跌三分之二

中日關係惡化　日警掃蕩「中華系黑市」　中國人生意急跌三分之二

日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。

Yahoo財經 ・ 1 天前
中國富豪靠美國代孕生300子女？揭「嫁畀有錢人」成攀附權貴新招

中國富豪靠美國代孕生300子女？揭「嫁畀有錢人」成攀附權貴新招

中國富豪徐波被揭在美國透過代孕誕下過百子女，報道指部分人視子女為建立權勢網絡工具，美國法院與地方政府近年開始關注相關制度風險。

Yahoo財經 ・ 2 小時前
國三出道拿下東寶公主寶座！ 長澤雅美2025真空上陣！

國三出道拿下東寶公主寶座！ 長澤雅美2025真空上陣！

2000年那場東寶灰姑娘選拔，長澤雅美才12歲，穿著便服站在台上，結果評審眼睛一亮，直接把大獎砸給她，史上最年輕得主就這樣誕生！

Japhub日本集合 ・ 2 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)

車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)

馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。

am730 ・ 17 小時前
64歲「如花」李健仁最新近況曝光　曾中風命危　急送港就醫

64歲「如花」李健仁最新近況曝光　曾中風命危　急送港就醫

64歲藝人李健仁因在周星馳電影中以粗獷外型反串演女子「如花」而成名，多年前已經北上發展，經常以「如花」造型亮相節目，但2019年在深圳焗桑拿期間暈倒

Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
羅志祥個唱全場失控掟Cake　失智羅媽媽「難逃一劫」

羅志祥個唱全場失控掟Cake　失智羅媽媽「難逃一劫」

【on.cc東網專訊】台灣舞王羅志祥（小豬）前日（13日）起一連兩天於小巨蛋開唱賀出道30周年，他此生最重要的女人羅媽媽亦有現身，即使羅媽媽罹患阿茲海默症，仍晚晚到場報到，小豬開心地說：「粉絲都很熱情跟媽媽打招呼，媽媽很開心，媽！我會好好的！」羅媽媽亦雙手比讚熱

東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手　疑犯父子落網　目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo

澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手　疑犯父子落網　目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo

澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。

Yahoo新聞 ・ 21 小時前
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院　大批傳媒追訪　代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo

黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院　大批傳媒追訪　代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo

壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。

Yahoo新聞 ・ 2 小時前
「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重

「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重

2025 年美國企業悄然走入「永久裁員」時代，全年裁員人數突破 110 萬人，科技業首當其衝。Glassdoor 警告滾動式裁員成常態，AI 與自動化正重塑就業市場，白領職場安全感全面下滑。

鉅亨網 ・ 6 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台

lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台

露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。

鉅亨網 ・ 20 小時前
一周星星 ｜「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面

一周星星 ｜「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面

泉叔向郭富城求證「多年來始終保持62KG」傳聞是否屬實！城城更提及到，多年來為Keep弗每天平均只吃1.5餐的自己，為了一日食足三餐的太太方媛，竟然作出「重大讓步」，並大拋愛妻Bite：

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？

聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？

聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【惠康】抵呀惠 多款優質美食優惠 香印青提 $14/盒 (即日起至18/12)

【惠康】抵呀惠 多款優質美食優惠 香印青提 $14/盒 (即日起至18/12)

就快到聖誕節啦！聖誕優質美食同產品盡在惠康～今個星期有香印青提優惠價$14/盒 、菲律賓珍寶萬壽果$25/2個、春沐源皇珈紅串茄$16/盒、 Danpo 雞中翼$59/包、日本北海道帶子$60/包、Meadows碎芝士$30/包、總統牌忌廉/低脂忌廉 $49.9/2盒、麥香威爾急凍雲呢拿牛乳/朱古力爆漿麻薯$18/盒、 Fiorella松露形開心果朱古力$68/盒。另外買香檳及氣酒滿6支即可以85折購買酩悅皇室香檳，快啲嚟惠康掃貨啦！

YAHOO著數 ・ 5 小時前
宏福苑大火消防員殉職　同袍抵現場綵排喪禮儀式

宏福苑大火消防員殉職　同袍抵現場綵排喪禮儀式

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑發生五級大火，釀成160人喪生，當中包括一名隸屬沙田消防局的37歲殉職消防員何偉豪。消防處早前向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜，並在本周五(19日)在九龍紅磡世界殯儀館，為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，隨後前往和合石浩園舉行安葬儀式。

on.cc 東網 ・ 2 小時前
買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查

買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查

近年港人報復式旅遊，貪方便不想換電話卡，不少人都會轉用 eSIM。只需掃描電郵或單據上的 QR Code 就能上網，確實比傳統鴨寮街 SIM 卡方便得多。不過，消委會最新的報告就提醒大家，eSIM 並非「即買即用」這麼簡單，特別是香港版手機獨有的規格問題，隨時令你得物無所用！Yahoo Tech 以下為你整合 eSIM 選購全攻略。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前