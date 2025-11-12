迪士尼與彼思《反斗奇兵5》最新預告釋出！胡迪、巴斯光年、翠絲升級大戰最高科技強敵

迪士尼與彼思皇牌系列《反斗奇兵》，全新一集由《太空奇兵・威E》(Wall·E)、《海底奇兵》(Finding Nemo) 金像導演安德魯史坦頓 (Andrew Stanton) 執導。彼思創作總監彼德托達 (Pete Docter) 早前在Annecy國際動畫電影節中率先披露故事意念、概念圖和片段，已經引起全球傳媒和影迷興奮關注。湯漢斯（Tom Hanks）、添亞倫（Tin Allen），及鍾古錫（Joan Cusack）也鐵定回歸聲演胡迪、巴斯光年與翠絲，而新角色Smartypants則由美國重量級節目主持兼笑匠高倫奧拜恩（Conan O’Brien）聲演。

廣告 廣告

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》劇照

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》劇照

今次一班玩具朋友將會面對最強敵人，即是現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品。一班玩具朋友面對「莉莉平板」（Lily Pad）如臨大敵，嚇到騰騰震，代表玩具時代已經玩完？！可以想像，《反斗奇兵5》將會再一次為觀眾帶來出人意表的故事發展，以及新奇有趣的全新角色！正如彼德託達所言：「新一集定必有大家前所未見的精彩東西！」，《反斗奇兵5》絕對會是2026年最令人期待的暑假重頭戲！

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》海報

【故事大綱】

2026年最令人期待的暑假重頭戲！全球累積票房狂收62億美元，史上最賣座動畫系列《反斗奇兵》升級回歸！大家最熟悉的玩具朋友胡迪、巴斯光年、翠絲，將聯同新舊玩具對抗全新強敵，誓要與現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品決一死戰！迪士尼與彼思《反斗奇兵5》由《海底奇兵》金像導演安德魯史坦頓執導，將於2026年6月18日大銀幕上映。

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！