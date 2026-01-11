焦點

龍鼓灘填海環評料海豚回歸　環團批評離地：兩年豚蹤無起色

迪士尼音樂傳奇 Live圓滿舉行 Lea Salonga重返香港迪士尼獻唱《Reflection》

備受粉絲喜愛的「迪士尼音樂傳奇 Live」於昨晚(10日)完滿舉行，只此一晚的音樂盛會特別邀請榮獲「迪士尼傳奇」殊榮、曾為茉莉公主及花木蘭獻聲的殿堂級歌手 Lea SalongaLea 以動人歌聲向迪士尼公主與女王的勇氣、夢想與精神致敬，繼2005年香港迪士尼樂園開幕典禮後，她再度登上舞台

與Lea攜手演出的還有香港管弦樂團弦樂手及香港迪士尼樂隊，由指揮家 Maestro Gerard Salonga 擔任指揮，一同演繹多首迪士尼動畫經典旋律。每一首歌曲均配合沉浸式視覺效果，包括立體光雕投影、噴泉水柱及飄雪效果，營造夢幻氛圍。現場更有6位深受喜愛的迪士尼公主及女王現身，包括茉莉公主、花木蘭、蒂安娜、愛莎、灰姑娘與寶嘉康蒂，與 Lea 一同演繹經典故事。

《Reflection》劃下完美句點

音樂會在多首公主歌曲混合曲中推向高潮，最後由 Lea 演唱經典之作《Reflection》，為這場充滿真摯情感的演出劃下完美句點，並為觀眾留下難以忘懷的美好回憶。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002498/迪士尼音樂傳奇-live圓滿舉行-lea-salonga重返香港迪士尼獻唱-reflection-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral

