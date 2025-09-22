樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
迪士尼20周年節目預告｜許廷鏗、馮允謙、周殷廷聖誕登城堡舞台獻唱！2026馬年是誰當新年主角？即睇門票優惠
香港迪士尼樂園門票優惠多多，除了香港居民專享的雙重暢玩門票外，還有粉絲們必入手的全年通行證優惠！明白Disney粉絲都會以有沒有新活動、遊樂設施等作考慮條件，日前迪士尼官方公布，藉着20周年活動，推出多個園內新活動，例如9月19日起開始的Disney Halloween Time、加入新元素的聖誕派對，還配合電影《優獸大都會2》上映舉行「朱迪與阿力優獸狂野派對」！Yahoo Travel幫大家整合成時間線，方便一覽今年年尾至明年5月的節目。
單日門票最平$610起送20週年迷你派對帽、3人同行優惠人均$539.7起
大家最關心門票優惠，現時Disney再度推出香港居民專享「雙重暢玩」門票可以在2025年12月17日前，任選2日入園，即日起可以在官網訂購。如擔心未必有時間可以入迪士尼2次，就可以入手單日門票！睇過Trip.com、Klook、KKday，都有優惠，最平$610就交易，當中Trip.com、Klook就會多送20周年迷你派對帽。如果打算和朋友齊齊入園，可以考慮入手3人同行優惠，人均只要人均$539.7起。
1日票(贈20週年迷你派對帽)（提供多個選項）
價錢：$610
（原價$728起）
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
1日票+迪士尼肩膀毛公仔（提供多個選項）
價錢：$700起
（原價$798起）
1日票+20週年奇妙派對達菲與好友毛公仔掛袋飾物（提供多個選項）
價錢：$769起
（原價$888起）
三人同行1日票(贈20週年迷你派對帽)（提供多個選項）
價錢：$1,619起
（原價$2,014起），人均$539.7起
2025年9月19日至11月2日｜迪士尼惡人反轉萬聖派對
焦點活動
全新「惡人反轉大街派對」 ｜地點：美國小鎮大街；時間：
迪士尼主角與奸角一對對現身｜地點：各園區；時間：不定時出現，可以在Disneyland查看當日時間
Duffy與好友全新萬聖造型｜地點：Duffy與好友遊玩屋；時間：角色輪流登場，可以在Disneyland查看當日時間
2025年11月｜朱迪與阿力優獸狂野派對
焦點活動
《優獸大都會》兔子朱迪與狐狸阿力加入「迪士尼好友巡遊派對」（地點：美國小鎮大街）
《優獸大都會》主角現身探險世界新基地（地點：探險世界）
全新《優獸大都會》主題商品、美食
2025年11月14日至2026年1月4日｜聖誕派對
焦點活動
「夢想成真聖誕樹亮燈禮」加入《魔雪奇緣》主題新元素（地點：美國小鎮大街）
灰姑娘旋轉木馬換上全新節日裝飾（地點：幻想世界）
歐陸傳統聖誕市集售節日美食：薑餅和聖誕曲奇等（地點：美國小鎮大街）
「迪士尼聖誕音樂 Live！」馮允謙、周殷廷及許廷鏗星級歌手獻唱（地點：奇妙夢想城堡；日期：11月22日起連續三個週末）
2025年12月31日｜米奇與好友隆重呈獻跨年倒數派對
「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」周年限定夜間匯演（地點：奇妙夢想城堡）
2026年1月30日至3月1日｜紅心馬年反斗派對
Pixel《反斗奇兵》小馬紅心成新年派對主角
其他迪士尼角色主題派對
2026年1月30日至3月1日｜「Duffy與好友同萌遊」
2026年4月鋼牙奇奇、大鼻帝帝與克莉絲的掏金派對
2026年5月亨利爵士與阿拔的莊園派對
