Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠

香港天氣漸涼，開始有冬天聖誕感覺！香港迪士尼樂園11月14日起，正式展開「A Disney Christmas」冬日聖誕Party～編輯13日搶先入場直擊！適逢今年是香港Disneyland的20周年及《優獸大都會2》電影上映，園方加入3大新元素，例如主打時下最興的互動購物體驗全新冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演等！同時大受港人歡迎的「雙重暢玩」優惠宣布延長至2026年1月31日，只需$879就可入園2次，想單次入園？可以，幫你搜羅最新迪士尼門票優惠，即睇詳情！

廣告 廣告

香港迪士尼樂園11月14日起，正式展開「A Disney Christmas」冬日聖誕Party！（官方圖片）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

全新元素1. 《優獸大都會》主題互動購物體驗冬甩店 散發陣陣甜蜜香氣

《優獸大都會2》（Zootopia 2）將於11月27日起在香港正式上映，相信粉絲們都一定很想念這對拍檔阿力與朱迪（Nick & Judy）～迪士尼樂園在今個冬日都推出不少《優獸大都會2》的新環節，當中最特別一定是美國小鎮大街百貨店全新的互動購物體驗冬甩店。冬甩店繽紛的粉紅色、黃色設計，加上甜蜜香氣，真的令人以為置身在麵包店！《優獸大都會》主題商品：髮圈、咕𠱸、戒指、棉襪化身成一個個Donut，店員還會跟你互動，將你所購買的「冬甩」加料升級至Next Level，情緒價值滿滿，粉絲們要小心自己荷包啊～另外，阿力與朱迪（Nick & Judy）將在11月27日起於探險世界的新熱點，展開「最狂野的派對」，大家可以與牠們見面。

美國小鎮大街百貨店全新的互動購物體驗冬甩店。

《優獸大都會》主題商品：髮圈、咕𠱸、戒指、棉襪化身成一個個Donut！

店員還會跟你互動，將你所購買的「冬甩」加料升級至Next Level，情緒價值滿滿！

《優獸大都會》主題商品款式超多，編輯大推購物袋，另外阿閃各種造型都好呆萌，值得入手。

阿力與朱迪（Nick & Judy）將在11月27日起於探險世界的新熱點，展開「最狂野的派對」，大家可以與牠們見面。

全新元素2. 聖誕樹無人機表演加入20周年、《魔雪奇緣》元素

2025年「A Disney Christmas」冬日聖誕Party另一個重頭項目，當然是加入20周年及《魔雪奇緣》主題元素的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」啦！聖誕高飛與聖誕歌詠團展開亮燈序幕，無人機表演首先排列出載有20周年logo的禮物盒，《魔雪奇緣》主角們隨後輪流上場，尾聲時更會有20周年聖誕限定logo及祝賀字句，十分Christmasy！想節日氣氛再濃厚一點，就一定要Mark實日期，11月22、23、29、30日及12月6、7日入園，因為今年「迪士尼聖誕音樂Live！」不但有聖誕高飛與迪士尼朋友登場，還邀來人氣歌手馮允謙、周殷廷及許廷鏗，以及香港兒童合唱團一齊獻唱，機會難得。

「A Disney Christmas」無人機表演首先排列出載有20周年logo的禮物盒。（官方圖片）

全新元素3. 角色換上全新聖誕造型與粉絲見面

與此同時，園內都加入不少聖誕新元素～例如首次以全新聖誕造型亮相的胡迪、巴斯與翠絲、全新冬日服飾的Duff與好友、灰姑娘旋轉木馬全新閃爍燈飾與節日裝飾、基斯托夫馴鹿佈置互動體驗等。而美國小鎮大街上各間商店都已經換上全新的聖誕主題精品，各個卡通角色都換上可愛雪人裝、圍上頸巾、戴上聖誕帽，十分應節。

基斯托夫馴鹿佈置互動體驗。

全新聖誕主題精品。

全新聖誕造型亮相的胡迪、巴斯與翠絲。（官方圖片）

灰姑娘旋轉木馬全新閃爍燈飾與節日裝飾。（官方圖片）

$669起入手門票連20周年精品

迪士尼門票優惠時不時推出，當中以一日門票加20周年精品的套票性價比最高！Trip.com的「1日票+20週年奇妙派對達菲與好友毛公仔掛袋飾物」原價$888起，現時只要$669起。如不需要20周年精品，就可以入手單日門票，截至11月14日為止，KKday價錢最抵，每人$605起。另外，香港居民專享的「雙重暢玩」優惠宣布延長至2026年1月31日，只需$879就可入園2次，可以經官網購買。

香港迪士尼樂園門票

優惠價：成人$605起 （原價$669起） ；3-11歲小童、60歲及以上長者$455起 （原價$499起）

按此經KKday預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂

1日票+20週年奇妙派對達菲與好友毛公仔掛袋飾物（提供多個選項

價錢：$669起（原價$888起）

按此經Trip.com預訂

戶外小食亭有多款《優獸大都會》主題食物。

記得去美國小鎮大街麵包店入手新款甜品啊！

更多相關文章：

迪士尼20周年節目預告｜許廷鏗、馮允謙、周殷廷聖誕登城堡舞台獻唱！2026馬年是誰當新年主角？即睇門票優惠

聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊

聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅

全港30個暖水泳池即日起開放！港九新界泳池名單、開放時間、入場費一覽｜香港好去處

聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環

澳門格蘭披治大賽車必住酒店推介！平日最低人均$573.1起 澳門葡京酒店/卡爾酒店/澳門康萊德酒店｜澳門酒店

大東山芒草攻略2025｜賞芒路線懶人包：輕鬆/靚景/挑戰級別路線 即睇11月初實況＋交通詳情

香港好去處｜渣打藝趣嘉年華25周年！銅鑼灣化身木偶奇遇記世界 維園設攤位舞台表演

香港首間Andaz安達仕酒店選址中環！同時引入全球首個零售新地標：Andaz Village｜香港新酒店

2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜

Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處