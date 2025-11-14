迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
香港天氣漸涼，開始有冬天聖誕感覺！香港迪士尼樂園11月14日起，正式展開「A Disney Christmas」冬日聖誕Party～編輯13日搶先入場直擊！適逢今年是香港Disneyland的20周年及《優獸大都會2》電影上映，園方加入3大新元素，例如主打時下最興的互動購物體驗全新冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演等！同時大受港人歡迎的「雙重暢玩」優惠宣布延長至2026年1月31日，只需$879就可入園2次，想單次入園？可以，幫你搜羅最新迪士尼門票優惠，即睇詳情！
全新元素1. 《優獸大都會》主題互動購物體驗冬甩店 散發陣陣甜蜜香氣
《優獸大都會2》（Zootopia 2）將於11月27日起在香港正式上映，相信粉絲們都一定很想念這對拍檔阿力與朱迪（Nick & Judy）～迪士尼樂園在今個冬日都推出不少《優獸大都會2》的新環節，當中最特別一定是美國小鎮大街百貨店全新的互動購物體驗冬甩店。冬甩店繽紛的粉紅色、黃色設計，加上甜蜜香氣，真的令人以為置身在麵包店！《優獸大都會》主題商品：髮圈、咕𠱸、戒指、棉襪化身成一個個Donut，店員還會跟你互動，將你所購買的「冬甩」加料升級至Next Level，情緒價值滿滿，粉絲們要小心自己荷包啊～另外，阿力與朱迪（Nick & Judy）將在11月27日起於探險世界的新熱點，展開「最狂野的派對」，大家可以與牠們見面。
全新元素2. 聖誕樹無人機表演加入20周年、《魔雪奇緣》元素
2025年「A Disney Christmas」冬日聖誕Party另一個重頭項目，當然是加入20周年及《魔雪奇緣》主題元素的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」啦！聖誕高飛與聖誕歌詠團展開亮燈序幕，無人機表演首先排列出載有20周年logo的禮物盒，《魔雪奇緣》主角們隨後輪流上場，尾聲時更會有20周年聖誕限定logo及祝賀字句，十分Christmasy！想節日氣氛再濃厚一點，就一定要Mark實日期，11月22、23、29、30日及12月6、7日入園，因為今年「迪士尼聖誕音樂Live！」不但有聖誕高飛與迪士尼朋友登場，還邀來人氣歌手馮允謙、周殷廷及許廷鏗，以及香港兒童合唱團一齊獻唱，機會難得。
全新元素3. 角色換上全新聖誕造型與粉絲見面
與此同時，園內都加入不少聖誕新元素～例如首次以全新聖誕造型亮相的胡迪、巴斯與翠絲、全新冬日服飾的Duff與好友、灰姑娘旋轉木馬全新閃爍燈飾與節日裝飾、基斯托夫馴鹿佈置互動體驗等。而美國小鎮大街上各間商店都已經換上全新的聖誕主題精品，各個卡通角色都換上可愛雪人裝、圍上頸巾、戴上聖誕帽，十分應節。
$669起入手門票連20周年精品
迪士尼門票優惠時不時推出，當中以一日門票加20周年精品的套票性價比最高！Trip.com的「1日票+20週年奇妙派對達菲與好友毛公仔掛袋飾物」原價$888起，現時只要$669起。如不需要20周年精品，就可以入手單日門票，截至11月14日為止，KKday價錢最抵，每人$605起。另外，香港居民專享的「雙重暢玩」優惠宣布延長至2026年1月31日，只需$879就可入園2次，可以經官網購買。
香港迪士尼樂園門票
優惠價：成人$605起
（原價$669起）；3-11歲小童、60歲及以上長者$455起 （原價$499起）
按此經KKday預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂
1日票+20週年奇妙派對達菲與好友毛公仔掛袋飾物（提供多個選項
價錢：$669起（原價$888起）
