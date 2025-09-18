迪士尼門票優惠！單次入園人均低至$359 送20周年Duffy毛公仔飾物/入園睇Halloween惡人派對

張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！

Yahoo Style HK ・ 3 小時前