迪士尼Pixar展覽亞洲站選址首爾！1:1還原動畫場景 化身玩具走進《反斗奇兵》ANDY房間
《Mundo Pixar》展覽由迪士尼及皮克斯官方授權，最初在比利時的布魯塞爾首度亮相，之後陸續於西班牙巴塞隆拿及馬德里舉行，今年5月起在首爾舉行。展覽最大的特色就是希望呈現眾心中的動畫經典，以1:1的實景呈現眼前。每一個細節均經過精心製作，從色彩、光影到場景設計，讓人有如穿越銀幕，親身走進Pixar的動畫世界。
亞洲首站登陸首爾，體驗全面升級
相比之前的歐洲巡迴展覽，首爾站特別加入不少升級細節！首爾站佔地約3,000平方米，是《Mundo Pixar》巡迴展最大斯沉浸式體驗，而每個展區不只有視覺震撼，還融合了氣味、音效及光影變化，令大家以五感體驗Pixar的動畫世界，每個展區，都可通過QR code獲取詳細的語音導覽及韓國手語視頻。在每節約60分鐘的展覽中，大家可以體驗Pixar 10大經典電影場景，如走進《反斗奇兵》裡Andy的房間，感受自己如同胡迪及巴斯灿年變成玩具的一員；在《海底奇兵》的珊瑚礁間穿梭，與Nemo及Dory一起探險；走進《玩轉腦朋友》的腦內總部，感受喜怒哀懼的情緒起伏；亦可以在《反斗車王》的Radiator Springs小鎮變身賽車手。此外，《沖天救兵》中Carl的屋子連同漂浮的氣球、《怪獸公司》的驚嚇工廠、《玩轉極樂園》的亡靈世界、《元素大都會》的多元城市景色以及《五星級大鼠》等等，也一一重現。每個場景更設有互動影相位，給大家打咭。
聖水文化藝術廣場Mundo Pixar「走進影像世界」展覽門票
價錢：成人$214.6起、14-17歲青少年$186.3起、13歲或以下$175起
Mundo Pixar Experience Seoul
日期：2025年5月5日至9月28日
地點：71, Gosanja-ro, Seongdong-gu, Seoul（地圖按此）
電話：+82-70-4115-0505
網址：官網
營業時間：10am-8pm(星期二至星期日/星期一休息，每節約60分鐘)
收費：45,000韓㘣（成人）、39,000韓㘣（青少年）及37,000韓㘣（小童及長者）
交通：地鐵水仁盆唐線首爾林站3號出口
港人最愛日本止痛藥竟是韓國禁藥！違規者沒收藥物外、更可能被留記錄 這韓國熱門手信原來唔可以上機？
韓國點止首爾、釜山、濟州好玩？直飛清州 & 大邱，發掘最新秘境！（附韓劇打卡熱點）
全球外遊出入境規例更新懶人包！韓國/泰國電子入境卡、英國電子旅行許可證ETA、日本退稅新制度及宿泊稅
韓國入境2025｜韓國最新電子入境卡！港澳旅客免填Q-CODE、紙本健康及入境申報 早於X小時填妥會當無效？
「尿袋」登機新規例！一文睇清韓國、台灣航空公司行動電源禁令 為何「尿袋」不能託運？
韓國機場｜仁川機場交通攻略！機鐵AREX、巴士、的士、包車 去首爾市區/弘大/明洞/江南搭這些
韓國點止首爾、釜山、濟州好玩？直飛清州 & 大邱，發掘最新秘境！（附韓劇打卡熱點）
韓國旅遊｜北村韓屋村開放時間3月起縮短至10am-5pm！違者將罰款100,000韓圜的罰款
韓國旅遊｜韓國扣賬卡NAMANE 購物、搭車通用/App匯款到韓國戶口、網購都用得
韓國旅遊｜首爾必備最新交通卡「氣候同行卡」 每日低至$16.2任搭地鐵、巴士 即睇完整使用教學
韓國旅遊｜首爾站AREX閘預辦登機、寄行李節省時間！仁川機場免排安檢＋專用通道快速出境
韓國酒店｜首爾新酒店8大推介！人均低至$333.5 弘大中心地段/明洞特色浴缸套房/BYREDO衛浴套裝
韓國旅遊｜濟州最新HARIBO小熊軟糖快樂世界！超夢幻巨型熊仔糖打卡位、互動式遊戲區、限定可愛精品
