迪士尼Pixar展覽亞洲站選址首爾！1:1還原動畫場景 化身玩具走進《反斗奇兵》ANDY房間

《Mundo Pixar》展覽由迪士尼及皮克斯官方授權，最初在比利時的布魯塞爾首度亮相，之後陸續於西班牙巴塞隆拿及馬德里舉行，今年5月起在首爾舉行。展覽最大的特色就是希望呈現眾心中的動畫經典，以1:1的實景呈現眼前。每一個細節均經過精心製作，從色彩、光影到場景設計，讓人有如穿越銀幕，親身走進Pixar的動畫世界。

亞洲首站登陸首爾，體驗全面升級

相比之前的歐洲巡迴展覽，首爾站特別加入不少升級細節！首爾站佔地約3,000平方米，是《Mundo Pixar》巡迴展最大斯沉浸式體驗，而每個展區不只有視覺震撼，還融合了氣味、音效及光影變化，令大家以五感體驗Pixar的動畫世界，每個展區，都可通過QR code獲取詳細的語音導覽及韓國手語視頻。在每節約60分鐘的展覽中，大家可以體驗Pixar 10大經典電影場景，如走進《反斗奇兵》裡Andy的房間，感受自己如同胡迪及巴斯灿年變成玩具的一員；在《海底奇兵》的珊瑚礁間穿梭，與Nemo及Dory一起探險；走進《玩轉腦朋友》的腦內總部，感受喜怒哀懼的情緒起伏；亦可以在《反斗車王》的Radiator Springs小鎮變身賽車手。此外，《沖天救兵》中Carl的屋子連同漂浮的氣球、《怪獸公司》的驚嚇工廠、《玩轉極樂園》的亡靈世界、《元素大都會》的多元城市景色以及《五星級大鼠》等等，也一一重現。每個場景更設有互動影相位，給大家打咭。

聖水文化藝術廣場Mundo Pixar「走進影像世界」展覽門票

價錢：成人$214.6起、14-17歲青少年$186.3起、13歲或以下$175起

SHOP NOW

走進Andy的房間，彷彿自己好像變成其中一件玩。讓大可以與胡迪及巴斯光年等角色一起展開屬於自己的冒險故事。（相片來源：IG@xaviskriva）

呈現驚嚇工廠的繁忙日常。從門房走廊到能量瓶收集區，每個角落都充滿毛毛及大眼仔的蹤影。（相片來源：IG@mundopixarseoul、IG@xaviskriva）

踏入Carl的懸空小屋，感受氣球帶來的夢想重量。而且更景還原屋內的細節，窗外更可眺望雲端視角，帶領大家去一場冒險之旅。（相片來源：IG@mundopixarseoul、IG@chtitesouris）

走進Riley的腦內總部，與「開心」、「憂憂」、「驚驚」、「燥燥」和「怕怕」一起經歷情緒的奇妙旅程。（相片來源：IG@aurxus、IG@mundopixarspain）

走進巴黎的廚房，跟着《五星級大鼠》的Remy展開一場味蕾冒險，亦可在《元素大都會》穿梭於火、水、土、氣四族共存的Element City。（相片來源：IG@mundopixarseoul）

去到《反斗車王》的Radiator Springs小鎮，重溫閃電麥坤的傳奇，之後沿著七彩橋，走進《玩轉極樂園》的亡靈世界，（相片來源：IG@mundopixarseoul）

Mundo Pixar Experience Seoul

日期：2025年5月5日至9月28日

地點：71, Gosanja-ro, Seongdong-gu, Seoul（地圖按此）

電話：+82-70-4115-0505

網址：官網

營業時間：10am-8pm(星期二至星期日/星期一休息，每節約60分鐘)

收費：45,000韓㘣（成人）、39,000韓㘣（青少年）及37,000韓㘣（小童及長者）

交通：地鐵水仁盆唐線首爾林站3號出口

