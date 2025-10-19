天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球
迪拜來港貨機滑出跑道 地勤車墮海釀兩人死亡
【Now新聞台】赤鱲角機場凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落時滑出跑道墮海，同一時間有機場地勤車墮海，車內兩人獲救後證實死亡。
其中41歲地勤車司機獲救後昏迷，送往北大嶼山醫院搶救，其後證實不治。30歲的地勤車乘客就當場證實死亡。
涉事航班是阿聯酋航空EK9788貨機，載有四名機組人員，凌晨大約3時50分，從本港西面降落至赤鱲角機場北跑道，滑行至中間位置時發生事故。
現場消息稱，貨機機尾滑落海中，機上四人並無受傷，消防派出潛水拯救車、滅火輪等，聯同政府飛行服務直升機在附近海面搜索。
受事故影響，北跑道要關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作，航班不受影響。
民航處指高度關注事件，已按程序通報民航意外調查機構，會全力配合調查事故成因。
