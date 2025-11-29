宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元），而在劇中飾演反派的張儷更少，僅有200萬人民幣（約220萬港元）。
熱巴是內地炙手可熱的花旦，曾傳她於2018年演出《三生三世枕上書》時，片酬高達2240萬人民幣（約2464萬港元），不過，由於後來內地廣電局發出「限酬令」，令其天價片酬大幅減少，加上之前熱巴主演的劇集接連仆直，後來她不惜自降片酬演出《利劍玫瑰》以挽回口碑及人氣，因此網傳她拍攝《梟》劇僅收的800萬（約880萬港元）。
另外，之前盛傳久病多時的熱巴近日被網民發現手背有瘀青，網民懷疑是之前入醫院吊鹽水的痕迹，令人擔憂其身體狀況，有指她為貼合劇中角色而刻意減磅，兩周內不吃晚飯減重7磅，又每日進行4小時的刀劍訓練。雖然熱巴為劇集出盡力，除了打戲外，還有出浴及露背療傷等裸露鏡頭，不過，卻意外地被劇中反派張儷搶風頭，張儷在劇中外表柔弱，但不時一秒切轉陰冷笑容，網民大讚其演技精湛，而在其中一幕中，她半裸趴在床上露出誘人肉背，大騷玲瓏曲線，成為網民熱話。
