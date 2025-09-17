迪麗熱巴變裝大匯演 白滑美腿任你睇

【on.cc東網專訊】內地女星迪麗熱巴向來都是廣告商的寵兒，剛剛她為健康品牌擔任代言，更拍攝了新的廣告片，片中的她先以穿着高貴亮麗的黑色Tube dress示人，鏡頭一轉，她已變身，穿着一條銀色吊帶短裙坐於泳池邊的沙灘椅上，大騷白滑美腿，跟着又穿着一條夏日感十足的花花裙於沙灘上風騷跳舞，百變的造型盡顯熱巴的不同美態。

而品牌方昨日於上海舉行發布會活動，熱巴以一身通花高貴晚裝裙亮相，仙女一樣，不過，近日她出席活動時明顯心情不佳，有指因為近日她患上感冒所致，而活動現場亦相當大風，吹到熱巴的頭髮相當凌亂，但粉絲一樣大讚她極美。

