迪麗熱巴18歲青澀影片爆紅！害羞自介「希望和大家當朋友」 天生神顏震驚網友
近日，一段迪麗熱巴18歲時的新生自我介紹影片在網路上傳開。影片中她面對鏡頭略顯緊張的模樣，引發不少網友回頭翻找她學生時期的畫面，也帶起一波關於她校園生活的討論。
這段影片其實是迪麗熱巴當年的新生檔案。18歲的她穿著黃色背心上衣，幾乎素顏入鏡，自我介紹時說：「我叫迪麗熱巴，來自新疆烏魯木齊……希望能和大家成為朋友。」過程中她一度靦腆捂嘴、眼神閃躲，介紹結束後又露出笑容。畫面色調偏低飽和，也讓她原本較立體的五官與臉上的嬰兒肥更加明顯，未經修飾的模樣引起不少共鳴。
迪麗熱巴2009年就讀東北師範大學，2010年考入上海戲劇學院表演系。同學回憶，她在大學時期就是校內知名人物，曾擔任辯論賽主持人，每次她上場，現場觀眾都明顯增加，甚至出現「擠不進去」的情況。其他系所學生也常打聽「表演系的新疆美女」，還有人特地跑去看她。同學形容她親切、沒有明星架子，但練習時相當投入，經常留在排練室到最晚，也是班上最早到、最晚離開的學生之一。
她踏入演藝圈的過程也頗為意外。2011年大一期間，爸爸偶然將迪麗熱巴的照片拿給《阿娜爾罕》導演看，讓她獲得試鏡機會，導演因「眼神乾淨」而選中她擔任女主角。拍戲期間，她一邊完成學校課業，一邊投入劇組拍攝，合作演員也提到她事前會做好準備，表現不像新人。這段多年後再度被翻出的影像，讓不少人重新注意到她早期自然、不經修飾的樣子。
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
李佳芯周圍飛忙到癲 靚相楚楚動人現疲態
【on.cc東網專訊】藝人李佳芯（Ali）近日多多新搞作，繼早前與黎諾懿主演馬來西亞劇集《義和》，以及日前與好友梁嘉琪及楊潮凱創立網上影片平台「H3O」後，近日更一口氣簽了三部電影合約，進軍大銀幕，最近就飛台灣開工，預計於農曆年前完成拍攝。
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
讓洪真慶教你「人間清醒」愛情金句！比《單身即地獄》參加者更搶鏡的主持：在單戀中沉船，不妨找個水泡來調整自己的心態
洪真慶因擔任《單身即地獄》主持人而備受海外粉絲喜愛，人氣急升。但很多人不知道她的傳奇人生故事，她不僅是在綜藝節目中逗得觀眾捧腹大笑的主持人，更是打造出價值數十億泡菜王國的企業家，還是在國際時尚舞台上游刃有餘的模特兒。她的經歷宛如一本勵志小說，充滿戲劇性卻又貼近人心，更別提她那些關於愛情與人生的金句，句句直擊靈魂！
牛雜妹走出流產陰霾宣布懷孕 孖老公感動爆喊
「牛雜妹」李亦喬2024年下嫁糖水舖太子爺招永洪，惟二人婚前曾有一段慘痛經歷，牛雜妹曾經流產，如今已事隔近600天，尋日（2日）佢興奮宣布再次懷孕，晒出同老公合照，佢摸住自己巨肚，老公就手執超聲波相，二人一臉幸福。牛雜妹當言：「我經歷了很低迷的一段時間，直到過了快要600天，我再次聽到了那美妙的聲音，我和我老公都哭了，開心了一會兒，又不敢太開心，怕突然的，這一切都會消失…」
魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
非常檢控觀／名媛望族／愛．回家之開心速遞／歡樂茶飯︳每日劇情(2月3日）
「V姐」鄭秀文率領15性感囡囡重錄新版《星秀傳說》 阿卵Dee哥Rap擔當｜有片
天后鄭秀文（Sammi）日前為賀歲片《夜王》，率領王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、楊偉倫（阿卵）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯駖（Sumling）、林熙彤（Hazel）、鄧麗英（麗英）、蔡蕙琪（Kay）、趙君瑜（Angelina）、王紫影（Shadow）、馮靖茵（Baby梓）、黎紀君（Christy）、周芷慧（Aggie）、余樂澄（Monique）和原創音樂廖穎琛（Iris）等17位電影主創，重新走入錄音室，為Sammi 經典快歌《星秀傳說》 重新錄音兼拍MV，眾女星性感亮相，在布置了Mirror Ball、搖晃大量彩色射燈的Disco狂舞，Hot爆！
五月天演唱會2026香港站丨3月啟德開4場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
五月天宣布將於3月在啟德舉辦《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站．春暖花開版，五迷們要密切留意以下隨時更新的售票詳情！
原班人馬華麗回歸！《穿PRADA的惡魔2》電影預告
《穿PRADA的惡魔2》故事簡介： 殿堂級時尚喜劇《穿PRADA的惡魔》原班人馬載譽歸來，集華麗、時尚、幽默、勾心鬥角、精警對白於一身，誓必引發新一輪時尚熱潮！隨著傳統雜誌日漸式微， 奄尖聲悶、mean爆惡頂上司裴美蘭（梅莉史翠普 飾）亦得向現實低頭！當年任勞任怨的助理艾美莉（艾美莉賓特 飾），如今已華麗升呢成為國際品牌集團的高級主管，她更手握大權，擁有裴美蘭迫切需要的廣告收入……而裴美蘭當年另一名助理沙安蒂（安妮夏菲維 飾）更成為了《RUNWAY》新加盟的專題編輯，究竟是敵是友？她又會否出手相助，幫忙挽救裴美蘭的事業？《穿PRADA的惡魔2》將於2026年底4月30日大銀幕上映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNK
本鄉奏多婚後首現身 為土屋太鳳預祝31歲牛一
【on.cc東網專訊】曾演電影《NANA 2》扮演「真一」的35歲日本男星本鄉奏多，今年元旦迎娶圈外人女友成為人夫後，昨日(2日)婚後首度現身活動。出名鍾意打機的他，與女星土屋太鳳為最新戰國動作RPG遊戲《仁王3》宣傳。