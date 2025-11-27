迪麗熱巴拍《梟起青壤》又瘦3kg！「極端節食減重法」曝光 專家警告危險後果

宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
迪麗熱巴為了新劇《梟起青壤》飾演「聶九羅」，在短時間內靠不吃晚餐瘦了3公斤，以呈現兼具力量與輕盈的打戲狀態。劇中角色白天是雕塑家、夜晚是獵梟高手，為了符合人物設定，她接受唐刀訓練，同時嚴格控管飲食，展現高度自律。
拍攝期間出現一段有趣互動：同劇演員陳星旭因為易胖體質，靠低脂飲食與健身才辛苦減下7.5公斤，當熱巴分享「最近瘦了3公斤」時，他立刻追問方法，熱巴回應「不吃晚餐就可以了」，讓陳星旭表情瞬間失守，引發網路熱議。
儘管這次為角色採取較極端方式，迪麗熱巴過去在《推鎮萬事屋》曾提過較健康的原則，例如「少量多餐、維持活動量」，也提醒粉絲不要和明星比較體重，健康最重要。她平時甚至會在非拍攝期刻意「養胖一些」，需要進組時才戒掉最愛的麵包，平衡職業需求與身體狀態。
拍攝《梟起青壤》期間，169公分的迪麗熱巴瘦到約47公斤，在鏡頭前呈現明顯線條與俐落動作，雨中打戲、高空威亞等超過9成動作都親自上場，體態被形容為「瘦但不乾扁」。不過從醫學角度來看，短期斷食多流失的是水分與糖原，可能影響血糖、造成肌肉流失，且反彈速度快。近期她才因咳嗽兩個月取消夜戲，也讓粉絲更加擔心過度消耗身體。
專家提醒，沒有營養師與醫療團隊評估的情況下，普通人若跟風嘗試可能造成掉髮、月經不規律或內分泌失調等後果。一般成人只要BMI落在18.5至23.9之間，都屬於健康範圍，不需以明星體態作為標準。
