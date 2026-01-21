專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
迪麗熱巴「超短髮造型」帥翻！甜美女神變高冷帥哥 網驚豔：形象大轉變
近日，一組迪麗熱巴超短髮造型的路透照曝光，她罕見換上齊耳長度的狼尾短髮，和過去常見的長髮造型差異明顯，一亮相就引發討論。俐落短髮搭配立體五官，讓她整體風格更有冷傲感，讓不少網友直呼形象大轉變。
從路透畫面可見，迪麗熱巴首次嘗試齊耳狼尾短髮，高挺鼻樑與臉部線條更加突出。側拍角度下，下顎線與輪廓清楚，搭配黑色皮衣、白襯衫與珍珠耳環的穿搭，風格更有中性感，和以往偏甜美的形象形成對比。
網友對此反應不一，多數認為短髮讓她的五官特色更加明顯，也更有氣勢；但也有人表示還需要時間適應。由於造型反差大，許多網友驚豔讚美「演藝圈新生帥哥」，也有人聯想到她早年在《解憂雜貨店》中出現過的短髮造型，勾起回憶。
造型曝光後，也引發外界聯想是否與新戲有關。據了解，迪麗熱巴近期已低調進組拍攝民國懸疑單元劇《九重天》，這次飾演的就是個「帥氣十足」的角色。雖然官方尚未公開證實，但因為拍攝地點為室內影棚，加上造型變化幅度大，不少網友都猜測是她為角色所做的調整。
回顧近年作品，迪麗熱巴陸續嘗試不同類型角色，從《利劍玫瑰》的女警形象，到《梟起青壤》的動作戲，再到這次短髮亮相，外界普遍認為她正持續拓展戲路。粉絲也期待她在《九重天》中，帶來與以往不同的表現。
