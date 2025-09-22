樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
迷你香橙馬芬小蛋糕
🍊迷你香橙馬芬小蛋糕🍊 好香橙味，出爐襯熱食，外脆內軟，勁好味😋😋 第1次整長方形的馬芬蛋糕，細細個好得意🥰🥰 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1WHQQW6tPS/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
製作時間: 1小時內
份量人數: 5-6人
食材
牛油 50 g
蛋 1隻
糖 40 g
橙汁 40 ml
低筋麵粉 60 g
粟粉 10 g
發粉／泡打粉 3 g
橙皮 1個※約2-3 g
食譜份量
7×3×2.5 cm長方形蛋糕模@40 ml 6個
作法:
1 ：
2 ：
1. 先將橙皮加入牛油（牛油先用熱水坐溶／用微波爐加熱至溶化成牛油溶液），充分拌勻，備用
3 ：
1. 用打蛋器將蛋打散，加入糖，拌勻至完全溶合 2. 加入橙汁，攪拌至完全均勻 3. 再加入橙皮牛油，拌勻 4. 用篩加入低筋麵粉、粟粉和發粉／泡打粉，拌勻至無粉粒
4 ：
1. 粉漿加入唧袋，唧入模具中（8成滿；模具需塗上油），在桌面上敲幾下震出氣泡
5 ：
6 ：
7 ：
1. 預熱5分鐘（180°），放中層，焗約20-25分鐘至表面上色均勻，即可
8 ：
9 ：
10 ：
11 ：
12 ：
13 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56301
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
