商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前