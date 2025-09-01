迷因「不可以色色柴犬」本尊Pon過世，主人IG：牠踏上彩虹橋了

還記得中文迷因梗圖圈中的「不可以色色」圖嗎？一隻手指著一隻看起來相當委屈的柴犬，配上中文字「不可以色色」後廣為流傳，甚至在 2021 年時還被網友製作成類《遊戲王》卡的系列圖片，出現各式各樣的色色柴犬卡牌而更流行。不過就在昨日（31），「不可以色色柴犬」的本尊 Pon，被主人證實已經離世去當小天使了，享壽 17 歲。

在台灣網路社群廣泛使用的梗圖。（圖源：迷因／IG@ponsan_shiba）

「不可以色色柴犬」本尊名為 Pon，主人知道自己的柴犬在網路上爆紅後，也成立了相關社群帳號來分享 Pon 的各種日常照片，並且和許多人以為的公狗不同，Pon 其實是隻母狗。而根據主人的介紹，Pon 在今年 1 月就已經滿 17 歲，可以說是相當的長壽。

不過就在 8 月 31 日時，Pon 被證實已經離世，主人也以 Pon 的口吻在 Instagram 上感謝大家給予牠滿滿的愛，將在 9 月 1 日早上 11 點跨過彩虹橋。雖然有點難過，但牠的心中充滿了幸福，將會帶著所有人的笑容啟程，期待未來某一天能再次相見。主人還特別以 AI 製作了外星人載走 Pon 飛向遠方的影片，讓許多粉絲都感到不捨與難過，是去年另一隻迷因柴犬 DOGE（Kabosu）離世後的第二隻知名柴犬。

