迷暈20萬人！賴郁庭《百味人生》剪短髮

[NOWnews今日新聞] 在三立八點台劇《百味人生》中，賴郁庭挑戰演出「蔡睿光」這個個性豪爽、帶點男孩子氣的角色，劇中蔡睿光從小在市場長大，為了保護媽媽決定當個十足女漢子，和李睿紳飾演的鍾世堂稱兄道弟，為了能更貼近劇中大喇喇、不修邊幅的模樣，她毅然剪去長髮，官方釋出的角色卡已經破20萬點擊，她笑說：「不要說有男人味，我覺得現在大喇喇的程度，已經和以前的我完全不一樣了。」

為了展現不拘小節的特質，她甚至在日常生活裡都刻意放大細節，讓角色更自然。她形容自己現在一坐下就會雙腿大開，甚至會習慣拍打大腿，或是隨興地抓鼻子、擦一擦，完全拋開以往的秀氣舉止。賴郁庭說：「平時生活中我也讓自己更灑脫，這樣隨興其實很自在，不像女孩子要注意這麼多細節。」

在聲音表現上，她也下足功夫，刻意壓低音調，讓聲線更貼近男孩感，同時要維持角色的大嗓門。她笑說，自己常擔心聲音不夠大，會一直問大家：「聽得到嗎？」結果工作人員笑著回她：「妳已經很大聲了！」

雖然劇中賴郁庭外表粗枝大葉，但面對心儀的對象李睿紳時，卻依然流露靦腆與含蓄，賴郁庭坦言，自己私下的感情觀也與角色相似：「越喜歡一個人越說不出口，但喜歡是藏不住的，總會在一些小地方流露出來。」

這次是她與李睿紳第三次合作，好默契不在話下，她也分享，蔡睿光這個角色雖然大喇喇，但心思細膩，總是把擔憂藏在心裡，不願讓媽媽擔心，「有點無怨無悔的感覺，只希望大家都快快樂樂。」

日前《百味人生》官方臉書釋出她的短髮角色卡，點擊率竟突破20萬，連她自己都嚇了一跳，隨著劇情推進，她更將挑戰全新的撩女生戲碼，讓她忍不住坦言緊張：「我從來沒有做過這樣的事，要帶點曖昧，真的很不習慣。」

