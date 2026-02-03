八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
具俊曄親手打造「純真少女」 身披27年前定情大衣現身
在大S過世一週年的這天，具俊曄公開了由他親自設計的大S銅像，雕像呈現的是一位「仰望著台北方向的純真少女」，象徵他心中永遠純潔的妻子。揭幕儀式上，所有親友都穿著全黑色服裝到場，唯獨具俊曄特地穿上一件咖啡色大衣，原來這是27年前他和大S短暫交往時，女方買來送給他的禮物，被他悉心保存、珍藏到現在，又在這個重要場合穿上它來懷念妻子。
除了具俊曄，徐媽媽也穿著大S生前送的鞋子到場，向親友們「炫耀」女兒的孝心。家人們各自穿戴著大S留下的餘溫，在風雨中默默守護。
追思會淚水交織幽默 具俊曄手寫信告白：想妳想到快死了
揭幕儀式後，具俊曄在IG發出手寫長文，字字血淚地訴說思念。
具俊曄坦言，至今仍無法接受大S離世的實感，常在空蕩蕩的房間醒來，分不清現實與夢境。他悲傷寫道：「我一邊盼望著是夢，一邊感到胸口悶漲了起來。心又開始痛了。」這一年來，他每天仍會思考要做什麼料理給愛妻吃，帶著飯菜前往金寶山的路上經常流淚，哭泣成了他唯一的慰藉。他在文中深情喊話：「熙媛啊，我們下一次再見面的時候，就永遠在一起吧。我太想妳了，想妳想到快要死了……」末尾更署名愛妻平時喊他的暱稱「光頭歐巴」，令人動容。
當天參加追思儀式的星友眾多，包括周渝民、言承旭、羅志祥、黑人范范夫妻、楊丞琳、陶晶瑩、賈永婕等，連具俊曄的昔日搭檔姜元來及Super Junior始源也特地來到台灣獻花悼念。雕像揭幕後，將永遠立於金寶山，小S感性表示：「希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。」讓更多人的想念能有個依託。
