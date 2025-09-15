銀債開售｜專家建議抽 30 手
追擊 iPhone 17！小米新旗艦命名直接隔代升至小米 17
緊接在本月末 Snapdragon 8 Elite Gen 5 發布後登場。
iPhone 是小米發布手機時最喜歡對比的目標，這次緊隨新出爐的 iPhone 17，預計本月末跟在 Snapdragon 8 Elite Gen 5 後登場的小米新旗艦也將被命名為小米 17 系列。確切來說，其共包含了小米 17、小米 17 Pro 和小米 17 Pro Max 三款機種（Ultra 估計要等到明年），三者的定位分別是「史上最強標準版旗艦」、「小尺寸科技影像旗艦」和「巔峰科技影像旗艦」。根據官方說法，這次的新品不僅僅會改善底層技術，而且還將帶來不一樣的「新東西」。
實際上，這並非小米首次在命名上「撞車」iPhone。7 年前小米 8 亮相前，Apple 推出了 iPhone 8。當時小米對第七代產品用 8 來命名的解釋是慶祝公司成立 8 週年，這多少有點牽強附會的感覺啦。
