追月夜大坑續有舞火龍 西九海濱一家大細到場追月(何嘉駿報道)

【Now新聞台】追月夜，大坑繼續有舞火龍活動，而多區海濱也有市民聚集，一同觀賞「超級月亮」。

追月夜這晚雲量較多，不過「超級月亮」非常光，在雲隙中不難見到它，吸引很多一家大細飯後齊集西九文化區的海邊，一同賞月。

很多人都好像這位妹妹這樣有備而來，帶齊梳化、摺桌、摺椅到場，應節食品、裝飾品更加是不可或缺。

楊小姐：「這晚的月亮帶少少紅色，更加美，其實重點是我們想跟AK(江爗生)一起過節，這是AK來的。」

Tina：「感覺各個角度都可以看到月亮，視野很好，所以我們隨便找一個位置坐下了，氣氛很濃，感覺大家都出來一起過節，能感覺到喜悅的氣氛。」

廣告 廣告

Julia：「中秋節就帶牠們出來賞月，熱鬧的，但很舒服，今天天氣不錯。」

而在港島的大坑，連續第三晚上演舞火龍盛會，300位健兒再度抬起點滿過萬支長壽香的火龍，遊走大坑多個地方，浣沙街兩邊行人路連同高位都迫滿圍觀人潮。

Jonathan：「很震撼，火龍撲過來時很大煙，鼓聲也很大。」

鄧先生：「大龍的香不夠光，有少許弱，但也是很有氣氛，當然不捨得，叫他們多舞數天吧。」

大火龍這晚完成「遊大運」儀式之後，就按傳統投入海中做到「龍歸天」，寓意把社區內的污穢送到海裡，讓社區有一個新開始。

#要聞