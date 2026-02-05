追求極致的平衡！連 Apple 都曾拆解研究？OPPO Find N6 3月將至

文章來源：Qooah.com

OPPO 在2026年的上半年將發佈一系列旗艦產品，除了 Find X9 Ultra 和 Find X9s Pro，還有摺疊屏 Find N6。

OPPO Find N6 主打賣點是超輕微摺痕設計，對摺痕進行了極致的控制，有望刷新行業記錄。

OPPO 對於摺疊屏摺痕的研究頗有心得，上一代 Find N5 摺痕深度控制在 0.15mm 以內。有傳言稱 Apple 在研發首款摺疊屏產品時，就專門拆解研究 Find N5 鉸鏈和多項精密結構件。

Find N6 已經順利通過3C認證，將會提供標準版與衛星通信版兩個版本，型號分別為 PLP110 和 PLP120，均支援 80W 有線閃充。

規格方面，Find N6 的內屏為 8.12吋，外屏則為 6.62吋。搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5，內置 6000mAh 超大容量電池。後置主鏡升級至 2億像素，可以提供極高精度的畫面細節。整機的重量限制在 225g 左右，在輕薄和全能之間達到了絕妙的平衡點。

此次 Find N6 還將支援 AI 手寫筆功能，將進一步釋放大屏的生產力。