追求對象誰最大方？12星座男「願意花錢理由」大解析，巨蟹男認真前後差很大

文／星座專家沛倢

12星座男什麼時候最願意為你花錢？

牡羊男

只要快點追到你，花錢不手軟！

行動派的牡羊最怕拖，喜歡就立刻出擊！所以在追求期超捨得花錢，吃飯、送禮樣樣來，就怕你一閃神被別人搶走！

金牛男

不是真的愛，別想他出錢

金牛超級省，一毛錢都要花在刀口上。要是他願意主動請你吃飯、買東西，那你真的佔據他心裡很重要的位置了！

雙子男

看心情，今天寵你明天不讀不回

雙子錢包跟心情連動開關，開心的時候對你超好、花錢超大方；心情不好？人消失，錢也不見～

巨蟹男

沒認真前，錢都給媽

認真後，錢都給你

巨蟹在感情裡分兩個階段：曖昧期是鐵公雞，認定你之後就會當你是家人，花錢在你身上是理所當然。

獅子男

花錢是面子問題，不花才奇怪！

獅子超愛面子，尤其是在喜歡的人面前，花錢根本像在刷存在感，開銷完全不手軟。

處女男

錢要花在值得的人身上

他不是小氣，是精明！沒進入他信任圈前，他不會亂花錢討你歡心。但一旦進圈，會默默為你安排好一切，連你都不知道他其實很捨得花。

天秤男

臉讚就花錢，顏值控無誤

說白一點，天秤是顏值篩選機。他覺得你美、看得順眼，會自動打開錢包。長得不是他的菜？他就當你哥們。

天蠍男

你有料我就花得起

天蠍很會看人！他覺得你值得交往、有利用價值，不只是感情，連資源也願意給你。但他不喜歡被白嫖，沒真心、沒價值就別想從他手裡撈到半毛錢。

射手男

平常就很豪爽，談戀愛更是大方

他愛自由，但不代表不負責。只要他認定你是重要的人，基本不會讓你花錢，甚至還會幫你分擔。

摩羯男

務實派，會算也會花

他會衡量「投資報酬率」，你是他看重的對象，他肯定願意砸錢養關係。如果他開始跟你算得很清楚，那你可能還在觀察名單裡。

水瓶男

不按牌理出牌，看他心情和靈感

水瓶真的難以歸類，有時送你禮物送得很浪漫，有時又突然冷掉不回訊息。你只能自己摸索他那個神祕的慷慨開關。

雙魚男

曖昧期超捨得，熱戀後看你回饋

雙魚在剛開始那段粉紅泡泡時期最甜，也最捨得寵你，花錢讓你快樂。但要記得回應他的感情，不然他會默默退場，冷掉也不吵。

