美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
追求對象誰最大方？12星座男「願意花錢理由」大解析，巨蟹男認真前後差很大
文／星座專家沛倢
12星座男什麼時候最願意為你花錢？
牡羊男
只要快點追到你，花錢不手軟！
行動派的牡羊最怕拖，喜歡就立刻出擊！所以在追求期超捨得花錢，吃飯、送禮樣樣來，就怕你一閃神被別人搶走！
金牛男
不是真的愛，別想他出錢
金牛超級省，一毛錢都要花在刀口上。要是他願意主動請你吃飯、買東西，那你真的佔據他心裡很重要的位置了！
雙子男
看心情，今天寵你明天不讀不回
雙子錢包跟心情連動開關，開心的時候對你超好、花錢超大方；心情不好？人消失，錢也不見～
巨蟹男
沒認真前，錢都給媽
認真後，錢都給你
巨蟹在感情裡分兩個階段：曖昧期是鐵公雞，認定你之後就會當你是家人，花錢在你身上是理所當然。
獅子男
花錢是面子問題，不花才奇怪！
獅子超愛面子，尤其是在喜歡的人面前，花錢根本像在刷存在感，開銷完全不手軟。
處女男
錢要花在值得的人身上
他不是小氣，是精明！沒進入他信任圈前，他不會亂花錢討你歡心。但一旦進圈，會默默為你安排好一切，連你都不知道他其實很捨得花。
天秤男
臉讚就花錢，顏值控無誤
說白一點，天秤是顏值篩選機。他覺得你美、看得順眼，會自動打開錢包。長得不是他的菜？他就當你哥們。
天蠍男
你有料我就花得起
天蠍很會看人！他覺得你值得交往、有利用價值，不只是感情，連資源也願意給你。但他不喜歡被白嫖，沒真心、沒價值就別想從他手裡撈到半毛錢。
射手男
平常就很豪爽，談戀愛更是大方
他愛自由，但不代表不負責。只要他認定你是重要的人，基本不會讓你花錢，甚至還會幫你分擔。
摩羯男
務實派，會算也會花
他會衡量「投資報酬率」，你是他看重的對象，他肯定願意砸錢養關係。如果他開始跟你算得很清楚，那你可能還在觀察名單裡。
水瓶男
不按牌理出牌，看他心情和靈感
水瓶真的難以歸類，有時送你禮物送得很浪漫，有時又突然冷掉不回訊息。你只能自己摸索他那個神祕的慷慨開關。
雙魚男
曖昧期超捨得，熱戀後看你回饋
雙魚在剛開始那段粉紅泡泡時期最甜，也最捨得寵你，花錢讓你快樂。但要記得回應他的感情，不然他會默默退場，冷掉也不吵。
想知道更多男友星座話題？快加入「最佳男友」LINE群一起聊：https://bby.news/bestboyfriendweb
延伸閱讀
他願意為妳讓步！12星座男能「忍住」的細節，都是他愛妳的證明
誰的「醋意」最濃？最會吃醋的星座Top5大公開，冠軍榮登「醋王之王」
其他人也在看
男友人相約一起去旅行，真的是普通朋友嗎？帶有暗示的旅程，小心Red Flag！
「你有無試過同男性朋友單獨去旅行呀？」她問著，顯然她有煩惱。 「男性朋友、單獨？我無，費事誤會啦！」經常旅遊的我淡然地說著，畢竟遊伴很重要，奇怪或不夠單純的關係會影響整趟旅程。 「佢話既然要清假，不如一齊去玩。」她略帶遲疑的說。 她的一位男性朋友最近邀約她一起去旅行，年假不知怎麼用的她，確有一刻想點頭吧，而友人們為此有著以下七嘴八舌的評論…… 「撩你去旅行？普通朋友去玩定真係想撩你呀？」A說著。 「一男一女去旅行，好似有啲古怪？」B接著回應。 「唔係一齊，但又一齊去旅行，係我哋心邪定佢心邪，哈！」C更是直接。 「佢話既然大家都想去日本，不如一齊去玩，又有個伴，我都唔知好無去呢？」她接著話。 去趟旅行很容易，有錢、有假期，拿起護照即可起行，難就難在有個好旅伴。男友人提出一起去玩，是正常的旅行邀約麼？從他角度而言，這樣的邀約沒有多少成本或風險，更不會「蝕底」，要擔心的不是他！ 聽說非情侶卻一起旅行是帶有暗示的？幾天幾夜同住酒店，是同房不同房？假如他說為省錢而同房，能接受嗎？人在異地，孤男寡女，要是有些曖昧情況，是否能招架得來，輕易Say no？這一連串的問題，每一項都要考慮清楚，果真是未出ETNet ・ 19 小時前
小米 REDMI K90 系列有消息，全系 2K 屏、3D 超聲波指紋
文章來源：Qooah.com 博主 @數碼閒聊站 曝光了某廠子品牌新機的部分規格。根據爆料內容，這款新機將配備兩塊中大尺寸的新屏幕，全系支援 2K 超清顯示，並採用旗艦級的新發光材料。此外，全系還將搭載 3D 超聲波指紋識別技術、LTPS 電路設計、新一代 DC 調光護眼技術，並統一採用 19.5:9 比例、大R角設計的窄邊框純直屏。博主並沒有公佈這款新機具體是誰，但不少網友在評論區推測該機應為小米 REDMI K90系列。 該博主此前還曾爆料某廠新機將搭載型號為 SM8850 的處理器（有可能為 Snapdragon 8 Elite Gen2），配備大R角、新基材的高分護眼直屏，內置代號以「7」開頭的百瓦級超大容量電池，支援 50W 無線充電，並具備潛望式長焦鏡頭、超聲波指紋及 USB 3.0 高速接口等功能，音頻外放表現也將顯著提升。從種種線索來看，這兩次爆料與 REDMI K90 系列的特徵相符。 作為對比，REDMI 上一代旗艦 K80 系列於2024年11月27日發佈，其中 K80 Pro 搭載高通 Snapdragon 8 Elite 處理器和遊戲獨顯晶片 D1，擁有 LPQooah.com ・ 1 天前
分析師評美國政府入股 Intel：不保證「技術上限」，但有「估值下限」托底
盡管來自天風國際證券的郭明錤常被人當作資深 Apple 爆料人，但其本職工作是一名分析師，因此會分析美國政府入股 Intel 一事也算不上什麼意外。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon 優惠｜最新款 Kindle 近 8 折大促，歷史低價 HK$700 入手實惠閱讀器
Amazon 的平價電子書閱讀器 Kindle 目前正以近 8 折力度促銷，US$90 已是歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
「冬眠式戀愛」是什麼？Z世代流行的期間限定關係，過完情人節互相取暖後就Let Go
冬眠式戀愛快要醒來了！「回憶的半分鐘～那個冬天靜靜的相擁～」大家也有聽過雲浩影上年的大熱情歌嗎？近排歐美正在討論Gen Z流行的冬眠式戀愛，亦即冬日取暖完畢後，過了情人節就開始的分手潮。你正在經歷冬眠式戀愛嗎？快來看看這6個徵兆，如果正中紅心的話就是時候放手Let Go了～Yahoo Style HK ・ 1 天前
處女座生日快樂！專注分析提升效率，覺得被利用就要Say No｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
太陽由熱鬧的獅子座，今天起轉入樸實的處女座。處女座本身象徵分析、秩序、務實與服務精神，這階段會更專注於細節，做事傾向小心謹慎，也更容易察覺生活中的不規律或瑕疵。無論是工作專案還是個人生活，這段時間也更適合整理、規劃與檢查細節。Yahoo Style HK ・ 1 天前
魯迅紀念館「抽煙牆畫」被批不良示範促換圖 長孫籲尊重歷史 激發二創惡搞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】浙江紹興魯迅紀念館一幅魯迅手夾香煙的牆畫，近日遭遊客投訴，認為畫面會誤導青少年並引導人聚集吸煙，建議改成「右手握拳」形象。魯迅長孫周令飛表示，人人都有表達意見的權利，但他個人覺得「一笑了之」即可，並強調應該尊重歷史，相信大家心裏自有一把尺子。紹興市文旅局亦回應，將廣泛聽取民意後再決定，不會因單一投訴草率更改。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
農曆7月當心「夜裡不宜曬衣、吹口哨、大聲喊叫」！注意22禁忌避免招鬼上身
農曆7月在民間被視為「鬼月」，自7月初一「鬼門開」之後，整個月分都需要特別謹慎，否則有可能會不小心招來俗稱的「好兄弟」。星座命理專家小孟老師指出，在這個月須注意22個禁忌，若能避免，就比較不容易被好兄弟纏上。姊妹淘 ・ 12 小時前
原來這些日常飲食都在抗老：女生5個不經意的習慣，就能讓妳常保青春
為了追求凍齡，你花了很多錢做醫美、抹保養品嗎？與其追求昂貴的補救，不如把日常吃東西的方法調整到位。以下5個習慣多半已在你生活裡，差別只在「做得夠不夠穩定」。姊妹淘 ・ 1 天前
Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器
Gap 與加拿大女星 Shay Mitchell 創立的旅行品牌 BÉIS 聯手，推出一款革命性的「Heavyweight Travel Hoodie」！這可不是一件普通的衛衣，它的帽子內藏可充氣頸枕，讓你只需手動吹氣，就能秒變飛機上的睡眠神器，難怪一推出就熱賣到斷碼。Yahoo Style HK ・ 1 天前
摺疊 iPhone 賣點大預告，定價必高，忠粉必買
文章來源：Qooah.com 知名科技爆料人 Mark Gurman 近日披露了 Apple 首款可摺疊 iPhone 的更多細節。這款代號為「V68」的裝置已進入測試階段，預計推出黑、白兩種配色，最快於 2026 年初啓動量產，同年秋季正式面向消費者發售，有機會成為摺疊屏手機市場的遊戲規則改變者（Game Changer）。 這款摺疊 iPhone 亮點十足。它將採用類似 Samsung Galaxy Z Fold 系列的書本式摺疊形態，展開後可變身小型平板，為用戶帶來更廣闊的顯示空間，兼顧便攜性與大屏體驗。 該裝置將搭載四組相機，分別佈局在外屏、內屏以及機身背面（兩組），滿足用戶不同場景下的拍攝需求。解鎖方式上，它並未沿用 iPhone 主流的 Face ID 面部識別，而是採用了與 iPhone SE 3 相近的 Touch ID 指紋識別方案。新機將搭載 Apple C2 調制解調器。據悉，該調制解調器連接性能可媲美高通晶片，同時具備更出色的省電效果，能有效提升裝置續航能力，解決摺疊屏手機續航焦慮問題。 Apple 採用了更貼近傳統 iPhone 的內嵌式觸控技術，可減少單元觸Qooah.com ・ 12 小時前
UNIQLO官方教男生穿搭最佳比例！165、175、185cm，3款高度身型「修飾穿搭法」
好多香港男生都愛在 UNIQLO 尋寶，喜歡品牌單品價錢親民，同時百搭又多配色。當中，UNIQLO T 恤絕對榜上有名，然而，T 恤雖然百搭，但要穿得好看、穿出最佳比例，可不是一件簡單的事！UNIQLO 官方針對不同身高及身型，特別提供了3 款修飾穿搭建議，讓各位熱愛 UNIQLO 的男生們以 UNIQLO 單品穿出最佳比例！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
Blue Bottle Studio｜Blue Bottle Studio 10月登陸香港 預約制頂級咖啡體驗
Blue Bottle Studio登陸香港！由Blue Bottle Coffee打造的全球巡迴頂級咖啡體驗企劃「Blue Bottle Studio」將於10月登陸香港！Yahoo Food ・ 14 小時前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 16 小時前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 12 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 1 天前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前