追覓 S50 Station 吸塵器席捲東南亞，「0纏毛」打開高端清潔市場

近日，全球高端科技品牌追覓在東南亞市場再傳捷報——其旗艦高端新品 S50 Station 吸塵器，憑藉多項全球首創的尖端技術，在台灣開售不到 40 天，便突破 4200台銷量，成為繼 Z10 Station 之後又一款爆款的集塵型吸塵器。



此次在東南亞市場引發搶購風潮的追覓 S50 Station，是一次針對用户核心痛點的技術集大成之作。它深度融合了掃地、吸塵、洗地於一體，透過開創性地實現 0 纏毛、乾濕全能，為消費者提供了「一步到位」的終極清潔方案。



事實上，此次 S50 Station 的爆發只是追覓吸塵器在全球市場高歌猛進的一角。近年來，追覓吸塵器在全球高端市場表現亮眼，業績一路走高。這不禁讓人疑問：追覓吸塵器究竟做對了什麼？



答案是體驗升級帶來的產品競爭力碾壓。



回顧此前，追覓吸塵器推出的 V50，就憑藉全球首創的「靈鯊主動割毛技術」，徹底解決毛髮纏繞問題，一舉打開當地市場。「靈鯊主動割毛技術」代表了行業在毛髮處理領域的最高水準，它透過「攔截—切割—吸除」的三級處理系統，實現從被動防纏到主動切割的代際跨越。首先，高密度梳齒結構在滾刷轉動過程中主動攔截並梳理毛髮，從源頭減少纏繞可能性；隨後，雙層航空級鍍鈦刀片，透過 200 個密集齒刃，以每分鐘 2000 次高速交錯剪切，將毛髮剪斷；最後透過優化的氣流設計，將碎髮吸入塵杯。養寵家庭、長髮族清潔後再也不用動手撕扯滾刷上的毛髮。



除了 0 纏繞，V50 還搭載 AI 灰塵感應系統，可自動調節吸力，高效清理縫隙灰塵與大顆粒垃圾；五重過濾系統更實現 99.99% 的 0.1μm 級過濾，為家庭築起健康防線。



值得一提的是，追覓吸塵器 V50 和 S50 Station 均搭載多款配件，可滿足窗台、縫隙等多場景的除塵需求。同時，區別常規吸塵器的拖地配件，只能拖地無法吸水的功能，V50 和 S50 Station 可選配行業首創的恆淨活水洗地系統 2.0，具備類似洗地機的吸水功能，配合電解水除菌功能，在保證強力清潔、無水漬殘留的同時，同步有效除菌。真正實現了一機多用，既是吸塵器，又是除蟎儀，還是洗地機的多功能產品。



除了核心單品，追覓吸塵器在推動東南亞市場品類迭代進化中同樣發揮了不可忽視的作用。



在追覓吸塵器入局前，高端自集塵市場一直處於沉寂狀態。追覓創新高端自集塵技術，只需一鍵開啟自動集塵，10 秒即可自動清空塵杯垃圾，3L 密封塵袋可容納長達 100 天的灰塵垃圾，用戶無需手動倒塵。同時，智能自集塵基站在除菌模式下可釋放等離子，對塵袋艙的殺菌殺毒率高達 99.99%，避免二次污染。一系列升級，讓吸塵器真正進入免維護時代，讓自集塵這一品類獲得更多高淨值人群的認可。



可以看出，追覓吸塵器的成功是其長期堅持核心技術自主研發的必然結果。目前，追覓吸塵器在自動集塵細分市場中累計銷售額穩居第一，成為該賽道消費者首選品牌。多項全球首創技術精準解決全球用戶清潔痛點，以實實在在的科技價值，贏得了市場的熱烈回應。



未來，追覓吸塵器將繼續以創新為驅動、以用戶為中心，將更多兼具尖端科技與卓越體驗的高端清潔產品帶給全球消費者，持續引領行業變革。





