退伍後親姊失聯！ZE:A泰憲轉行開計程車求生

[NOWnews今日新聞] 韓國二代男團ZE:A（帝國之子）成員任時完、朴炯植、黃光熙等人，都在出道多年後依舊於影視、綜藝闖出一片天，但與他們同團的金泰憲卻沒能抓到好機會，在2017年結束團體活動後，泰憲便入伍當兵，沒想到退伍後姊姊失聯，他的演藝生涯也開始走下坡，以打工維生，如今更是轉行當計程車司機，並在個人YouTube頻道《NEXTAEHEON》透露開計程車的一天收入，大約可賺韓幣21萬7900元（約台幣5096元）。
原本當中餐廳老闆的泰憲，在9日公開自己打工開計程車的影片，遇到一位女乘客訪問他當藝人時的事情，以及開計程車的生活。泰憲透露自己工作時間是從早上6點到晚上6點，共12個小時，女乘客問會不會很辛苦，泰憲則直言：「不管做什麼工作，都會很辛苦，所以比起辛苦，我更想去享受，比我辛苦的人很多」。而最後女乘客下車時加上車費，共給了韓幣5萬（約台幣1058元），泰憲開心表示第一次收到小費，還透露今天一天收入是韓幣21萬7900元。
泰憲自爆當藝人最辛苦事情：被禁止談戀愛
除此之外，女乘客也問到泰憲當藝人最辛苦的事情，泰憲毫不猶豫回答是「沒有自由」，透露當時沒有手機，連談戀愛也被禁止，經紀人還會在門口盯著他們，不讓成員離開宿舍。泰憲也直呼現在自己一個人比較自由，想做什麼就可以做什麼。女乘客也問到泰憲結婚計畫，他則表示現在還沒有。
泰憲單飛後生活走下坡 轉行計程車司機尋親姊
泰憲去年7月在綜藝《近況奧運會》分享了自己解散後的生活，非人氣成員的他逐漸淡出螢光幕，開始以打工維生，最困難的時期一週需要打6天工才能維持生計，在從事物流工作的期間甚至全身得到皮膚病都不敢停歇。後來在打工的中華料理店升任店長，每月都有分紅獎金情況才有好轉，舒緩經濟困難後的他偶爾還有音樂劇、節目的邀約，生活越來越步上正軌。
但不料泰憲在退伍後無法聯繫上親生姊姊，在節目《獨家世界》中，正在服兵役的他曾收到姊姊的來電，當時準備請假去找姊姊，沒想到自此之後便失聯至今。對於親姊行蹤毫無頭緒的他只好拿著她的相片漫無目的的尋找，甚至詢問計程車司機、菜販有沒有看過這個人。而泰憲現在雖然已淡出螢光幕，但他仍堅持唱跳，希望可以透過演藝活動讓姊姊找到自己，並跨行當計程車司機，不僅公開私下生活，也繼續尋找失聯的姊姊。
