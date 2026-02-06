退休警兒子縱火管有汽油彈判囚6年 不服刑罰申上訴遭拒

【on.cc東網專訊】退休警察的青年兒子管有汽油彈及屬執法部門的塑膠套，在銅鑼灣參與2020年7月1日反《港區國安法》示威而被捕，他涉與其他人在美心西餅店外縱火。他否認管有物品意圖破壞財產、盜竊及2項縱火罪共4罪，經審訊後被裁定全部罪成，被判囚6年。他不服刑罰上訴，案件今（6日）於高院處理，申請人一方指申請人現時在獄中積極更生，希望法庭可考慮減刑，使用酬情權幫助他融入社會，法官拒絕其上訴許可及撤銷其上訴申請，判詞將於6個月內頒下。

申請人黃梓峻早前被控於2020年7月1日在富明街和波斯富街交界，以及波斯富街的美心西餅外兩處地方，用火損壞雜物；及於同日在時代廣場中庭管有3個汽油彈和一個打火機，及盜竊一個印有警察字樣的塑膠套。

申請人一方在庭上透露黃最早將被釋放於2027年1月，並指黃在獄中積極更生、持續進修，在香港都市大學修讀了心理學科，希望可重融社會；而本案較同類型的案件嚴重性較低，希望法庭可考慮減刑，使用酬情權幫助他融入社會。

法官指出事發當日的集會是很有政治性的，是為了反國安法實施，案情嚴重性並非如申請人一方所說的嚴重性較低；亦指黃在獄中更生情況良好，不需鼓勵也可更生，終拒絕其上訴許可及撤銷其上訴申請，判詞將於6個月內頒下。

案件編號：CACC67/2023

