退款中伏！撳「陷阱」連結被盜50萬 經Carousell買球拍過數後稱無貨

詐騙 網購騙案 Carousell

不少市民會在二手平台放售或購買物品，警方提醒買賣雙方均須提防詐騙。警方指，過去一周接獲逾200宗網購騙案，涉款逾1,000萬元；有騙徒在Carousell假扮賣家出售羽毛球拍，受害人轉至WhatsApp溝通後依指示付款，騙徒其後訛稱貨品售罄，要求點擊不明連結申請退款，結果中伏被盜50萬元。

受害人不虞有詐並按下不明連結，按指示輸入銀行帳戶資料，又因擔心單一銀行未能處理退款，於是多填幾間銀行帳戶資料，直至查閱退款情況時，才發現多間銀行合共逾50萬元存款被轉走。警方建議市民選擇當面交收、查閱賣家評價，使用平台收款功能付款，切勿點擊不明連結或輸入個人資料。付款前可用防騙視伏器或防騙視伏器App評估風險。

長者成電話騙案重災組

另外，警務處商業罪案調查科總警司黃震宇在「健康樂齡反詐月」活動中表示，今年1至9月的電話騙案共有2,586宗，損失超過4.8億港元，有四成半受害人是60歲以上長者。最多長者受騙的3種行騙手法為假冒客服騙案、投資騙案及猜猜我是誰騙案；就長者人均損失金額方面，最高損失的行騙手法則是假冒官員和投資騙案，人均損失分別高達120萬和80萬港元。黃震宇期望，借今次活動為長者接種「防騙疫苗」，遇到涉錢電話要「停一停、諗一諗」，並記住「收線、核實、求助」三步，可致電防騙易熱線18222。

