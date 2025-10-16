「退熱貼治失眠偏方」網上瘋傳，到底有無效？中醫：只能表面散熱

失眠是不少都市人會面對的問題，近日在Threads上就流傳，「退熱貼治失眠偏方」，聲稱以退熱貼貼在手指尾一整晚就可以安好入眠，醒來還很精神，到底這款治失眠偏方是什麼來頭，真的有好嗎？我們向註冊中醫師楊明霞博士請教了相關的解答。

近日在IG上有日本網民分享關於退熱貼治失眠的偏方，聲稱在晚間，在尾指貼上一小塊退熱貼就有「神奇功效」，可以有助入眠，而且是睡得很飽，第二朝起床很神神。片段裡分別將「偏方」應用在女生、男生及小孩，都有著功效，起床後很醒神，甚至可以跳jumping jarks。

有台灣網民看到片段後感到好奇，於是在Threads上向脆友提問，到底這個「退熱貼治失眠偏方」是什麼一回事，並引來很多脆友們的留言分享。不少脆友都有的分享了親身實驗結果，有得表示，「貼完馬上身體有莫名的放鬆感，然後開始一直打哈欠，就漸漸睡著一整夜睡到底，中間不會醒來。每天早上固定七點到八點，莫名會起床的我，直到九點的鬧鐘叫醒才起來！覺得很神奇！！！」同時都有脆友表示，「沒用啦！哪有貼一小小塊退熱貼就能呼呼大睡？有睡眠障礙還是直接看醫生對症下藥才對。」

關於這個「退熱貼治失眠偏方」是什麼一回事呢？註冊中醫師楊明霞博士表示，手指尾會有「少澤穴」這個穴位。如果有心火旺盛的話，會在這個穴位放血清熱。至於退熱貼貼在尾指上只是在皮膚散熱，楊醫師不認為能夠有幫助失眠的作用。

如果想要改善失眠，楊醫師也有分享有關治失眠的方法。楊醫師提點，在睡前的一小時，盡量少接觸電視、電腦、電話。同時大家都不妨試以下的經絡操，都可以幫助大家改變睡眠質量。同時，各位也可以在家裡簡單做的「改善失眠經絡操」以改善失眠。

失眠如何改善？中醫教你5招超簡單居家「改善失眠經絡操」，躺下秒睡提升睡眠質量｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

