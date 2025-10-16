譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
「退熱貼治失眠偏方」網上瘋傳，到底有無效？中醫：只能表面散熱
失眠是不少都市人會面對的問題，近日在Threads上就流傳，「退熱貼治失眠偏方」，聲稱以退熱貼貼在手指尾一整晚就可以安好入眠，醒來還很精神，到底這款治失眠偏方是什麼來頭，真的有好嗎？我們向註冊中醫師楊明霞博士請教了相關的解答。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
近日在IG上有日本網民分享關於退熱貼治失眠的偏方，聲稱在晚間，在尾指貼上一小塊退熱貼就有「神奇功效」，可以有助入眠，而且是睡得很飽，第二朝起床很神神。片段裡分別將「偏方」應用在女生、男生及小孩，都有著功效，起床後很醒神，甚至可以跳jumping jarks。
有台灣網民看到片段後感到好奇，於是在Threads上向脆友提問，到底這個「退熱貼治失眠偏方」是什麼一回事，並引來很多脆友們的留言分享。不少脆友都有的分享了親身實驗結果，有得表示，「貼完馬上身體有莫名的放鬆感，然後開始一直打哈欠，就漸漸睡著一整夜睡到底，中間不會醒來。每天早上固定七點到八點，莫名會起床的我，直到九點的鬧鐘叫醒才起來！覺得很神奇！！！」同時都有脆友表示，「沒用啦！哪有貼一小小塊退熱貼就能呼呼大睡？有睡眠障礙還是直接看醫生對症下藥才對。」
關於這個「退熱貼治失眠偏方」是什麼一回事呢？註冊中醫師楊明霞博士表示，手指尾會有「少澤穴」這個穴位。如果有心火旺盛的話，會在這個穴位放血清熱。至於退熱貼貼在尾指上只是在皮膚散熱，楊醫師不認為能夠有幫助失眠的作用。
如果想要改善失眠，楊醫師也有分享有關治失眠的方法。楊醫師提點，在睡前的一小時，盡量少接觸電視、電腦、電話。同時大家都不妨試以下的經絡操，都可以幫助大家改變睡眠質量。同時，各位也可以在家裡簡單做的「改善失眠經絡操」以改善失眠。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
轉季皮膚乾燥痕癢，甚至引發濕疹？中醫教天然食療解決轉季痕癢｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
其他人也在看
還在「戀愛腦」？「人間清醒」才是潮流，7個既浪漫又理智的約會目標清單，最後一個幫你相守關係更長久
你是否經常在想為甚麼總是遇不到「對的人」？又或者每段關係總是很快便結束或是不歡而散。一位紐約作家 Jillian Turecki 分享了一份「2025年的約會目標清單」，浪漫又不失理智。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
【人物】婆婆級鐵人 GOAT 80 歲完成 KONA 成為最年長選手
當我們在 80 歲時，可能忙著跟孫子玩拼圖、在公園散步或喝下午茶，而美國的 Natalie Grabow 卻在夏威夷的炙熱陽光下，挑戰 226 公里的 IRONMAN 世界錦標賽，而且更成功完賽！今年...運動筆記 ・ 8 小時前
交友App心理學如何增加Swipe Right機會？Bumble教路「向右掃」技巧：填簡介懂生活小浪漫更易出Pool
Bumble發佈了2025年的五大脫單趨勢及要訣，讓各位單身男士更易獲得「Swipe Right」亦即開展對話的機會，更快出pool找到對的人！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
美女八字多金水：面相明艷照人，眼大水汪汪聰敏機靈，卻易情緒憂鬱
美，是如此令人仰望，但也可以是包袱。 有位聰明的朋友，不祇赢在起跑線，還一路領跑，直路狂放，帶頭轉入「人生勝利組」，盡領風騷多年，但忽然一天，驚覺自己老了、不再閃亮了，整個人便有說不出的淒楚，這是我等平凡人所未能體會的。 這位水靈靈的美女，皮膚嫩白、輪廓秀麗。記得一個微涼的秋日，她穿了一件短袖貼身黑毛衣，令她看來雪白清爽、丰姿出眾，我和她走在銅鑼灣的鬧市中，人群迎面而來，看見她就頻頻回首注視，而我們就像摩西過紅海一般，這些人自動分成兩邊，讓我們走過，我當時有點陪公主出巡的感覺。美，就是如此令人仰望！ 她又的確兌現了八字中「金水若相逢，必招美麗容。金水若相逢，其人如玉更玲瓏」的口訣，四柱中多金水，容易有以下特徵： 1. 清麗脫俗，或明艷照人。 2. 眼大，常泛水光，典型桃花眼。 3. 窈窕可人。 4. 聰敏機靈。 女朋友都具以上特徵，但八字多水有時也漂蕩，偶爾有點情緒。雖然丈夫愛錫、兒女聽話，但身為律師夫人的她，卻悶到「抽筋」，先生不想地全職工作，因為這樣便不能随時陪他遊埠了。相信香港人都希望可以躺著有錢駛、有埠遊，她卻常問我有沒有兼職工作，不計酬勞，我問：她沒有公關廣告經驗，可以做甚麼ETNet ・ 22 小時前
表面正經私下火辣！四大「反差系」星座曝光，金牛男根本悶騷王者！
在感情世界裡，有些男人表面冷靜、看似一本正經，私下卻充滿熱情與張力。這四大星座男正是「反差感」代表——外在克制、內心火熱，讓人越相處越著迷。快看看你身邊的那位有沒有上榜！姊妹淘 ・ 1 天前
狂擦美白精華卻沒效？皮膚科醫師推2招：「防護＋拋光」才是關鍵！
第一招：白天守好光防線，讓肌膚越曬越美想讓膚色白得自然又乾淨，關鍵在於日常防護也能同時亮膚！歐舒丹防護乳以輕盈水凝質地打造自然柔光膚感，擦上後不泛白、不厚重，像自帶柔焦濾鏡；配方中添加高濃度普羅旺斯繡線菊萃取與純淨濾光複合因子，能幫助膚色更勻亮、抵禦UVA、...styletc ・ 16 小時前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
CP值最高的腹肌運動怎麼做？昆凌、張鈞甯、中村一葉都在練，女明星同款「2分鐘核心運動」，打造同款川字肌不是夢
每天兩分鐘平板撐（Plank）的驚人好處：打造鋼鐵核心，告別小腹平板撐最直接鍛鍊的就是我們的「核心肌群」，這不僅僅是腹肌，還包括了背部、臀部、髖部的深層肌肉。一個強健的核心就像身體內建的馬甲，能有效收緊腹部、保護脊椎，讓你的腰腹線條更緊實。每天兩分鐘平板撐（Pl...styletc ・ 17 小時前
昆凌生3胎仍超苗條！公開好身材秘訣「3餐聰明分配」 專家揭關鍵在這3招
昆凌和周杰倫婚後生下3個孩子，然而身材一直保持健康窈窕，近日她受訪分享自己的瘦身祕訣，關鍵之一就是「晚餐戒澱粉 […]姊妹淘 ・ 18 小時前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 20 小時前
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。 台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58am730 ・ 23 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
《愛．回家之開心速遞》有新成員？網民發現黑人「介入」單立文湯盈盈
《愛．回家之開心速遞》播出多年一直係TVB鎮台之寶，不時同《東張西望》成為每周收視之冠。做咗二千幾集，《愛》劇不時加入新人Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
天文台預告下周轉涼 潛在熱帶氣旋及東北季候風夾擊 若雨勢密氣溫可跌至 20 度或更低｜Yahoo
本港踏入 10 月後仍見 30 度炎熱天氣，但下周將會轉涼，下周三及四低見 21 度。天文台表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
61歲男認6度強姦親女、首犯案時女兒僅11歲 案情指母親曾籲不報警以保聲譽
61 歲男子被控在 2015 年 5 月至 2022 年 3 月期間，6 度強姦及 3 度非禮親女，首次強姦時女兒僅 11 歲。被告周四（16 日）在高等法院承認所有控罪。法官杜麗冰將案件押後至 11 月 18 日判刑，為事主索取創傷、精神科報告，並為被告索取背景報告，期間被告須繼續還押。法庭線 ・ 16 小時前
楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
雙11優惠2025｜惠康雙11購物狂歡：「咁平都得」優惠大放送！45 款人氣貨品低至$11/精選貨品$111自由配搭
一年一度的購物盛事雙11又來了！惠康網店今年再次帶來超級震撼的優惠活動，主打「咁平都得」的概念，為香港消費者送上一連四週的驚喜優惠。無論你是精打細算的家庭主婦，還是追求便利的上班族，這次的雙11活動都能滿足你的購物需求，讓你在日常必需品上省得更多。Yahoo Food ・ 1 小時前
21歲「顱面動靜脈畸形症」網紅登上巴黎時裝週！怪奇也是一種美，讓世界學會直視不完美
在今年巴黎時裝週上，品牌 Matières Fécales 邀請了一位患有罕見的「顱面動靜脈畸形症」的網紅 Nikki Lilly 擔任模特兒，引起時尚界熱議。Yahoo Style HK ・ 35 分鐘前