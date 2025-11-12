送養後想要回撫養權 女子敗訴須賠償

【on.cc東網專訊】湖北省一名女子2020年將孩子送養，事隔5年卻突然請求要回孩子的撫養權。湖北省利川市人民法院周一（10日）判處女子敗訴，且須向送養家庭支付撫養期間的生活開支、誤工費等合理費用共計逾47萬元（人民幣，下同，約51萬港元），為事實撫養與合法收養的界限作出明確界定。

女子魏某2020年未婚先孕，因無力養育孩子，她和譚某某夫婦私下簽訂協議，約定孩子出生後將送至譚家撫養。面對魏某突然想要回撫養權，譚某某夫婦提出反訴，並根據當地生活水平，要求魏某承擔孩子撫養期間產生的各項費用及精神損失共計100萬元（約109萬港元）。法院審理後認為，譚某某夫婦與孩子之間僅為事實撫養，不產生法律擬制的父母子女關係。此外，生母魏某作為完全民事行為能力人，自願送養後又單方反悔，違背誠實信用原則，應當承擔相應法律責任，遂作出上述判決。

法院指出，本案爭議焦點在於收養關係是否成立，以及生母反悔應承擔何種責任。承辦法官提醒，私下送養子女雖是出於現實困境等，但若未履行法定登記程序，不僅無法確立合法親子關係，更可能引發糾紛。法律對收養設下嚴格程序，是為了確保每一個孩子都能在合法、健康、穩定的環境中成長。

