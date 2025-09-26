舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎
全透明外殼！Manual 全新 HOLO 數碼相機正式登場
Manual 針對新生代創作者量身打造的全透視 HOLO digicam 結合 5,000 萬像素、16 倍變焦與防手震，多達四款配色、定價 95 美元，現已於官網發售。
重點摘要
紐約攝影生活品牌 Manual 今番率先揭曉全新透明機身數碼相機「HOLO」。
HOLO 以輕巧透視外殼示人，內建高解析度拍攝所需功能，並一次過帶來 4 款配色。
售價定為 95 美元，現已於官網上架。
對 Manual 而言，品牌 DNA 始終與紐約本地創意社群緊扣；今次推出的新機正是對這份初心的回應，專為核心受眾度身設計。
品牌將新機命名為「HOLO」，揉合 Y2K 美學，全透視機身內藏 5,000 萬像素感光元件，小巧之餘功能俱全。
HOLO 可拍攝相片與影片，內建閃光燈、16 倍數碼變焦以及防手震技術，實用性不容小覷。
「我們把 HOLO 視作一件玩樂工具，讓不完美本身成為藝術。」Manual 創辦人兼創意總監 Malcolm Dia 表示，「這部相機就是要在朋友之間流轉，累積那些夜晚、週末與真實回憶的共享檔案庫。」
相機內置 32 GB 記憶體，支援 USB-C 充電，並附設 SD 卡讀卡器，方便將影像檔案轉移至手機或筆電。
想率先一睹「HOLO」魅力，可先翻閱上方圖集；若心動，不妨即以 95 美元於品牌官方網店入手。
其他人也在看
銅鑼灣5000呎廚房美學新地標！歐洲頂級廚具品牌齊聚「House of Great Treasure」
在這個講究生活品味的年代，廚房早已不再是單純烹飪的場所，更是展現個人美學品味的重要舞台。全港最大歐洲廚具陳列室「House of Great Treasure」正式開幕！這個超過5,000呎的夢想廚房空間落戶銅鑼灣禮頓道，為香港生活品味愛好者帶來前所未有的廚房設計體驗 。...men’s Reads ・ 1 天前
為什麼在筆電與平板盛行的時代，我們仍然需要「桌面電腦」？
在現今這個行動裝置主導的數位世界，筆記型電腦、平板和智慧型手機因其便攜性而佔據了大部分市場。然而，對於某些特定的用戶群體和高性能任務而言，傳統的桌面電腦（Desktop PC）不僅沒有被淘汰，反而仍是無法被取代的「得力助手」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Maison Margiela Tabi 鞋為何年來仍受歡迎？Tabi 鞋的由來是甚麼？了解分趾鞋成為男士衣櫥必備之原因
在眾多小眾單品之中，Tabi 鞋無疑是近年最具話題性的存在。這雙源於日本傳統文化的「分趾鞋」，在 Maison Margiela 的重新演繹下成為潮流圈的標誌符號，甚至躍升至男士時尚必備單品。對於某些人而言，它奇異的造型難以駕馭；對於懂得欣賞的人，它則是一種高調卻極具內涵的風格宣言。究竟 Tabi 鞋的由來是什麼？了解分趾鞋成為男士衣櫥必備之原因men's uno HK ・ 1 天前
首次使用量子電腦進行交易，匯豐：成交機率最多有 34% 提升
匯豐與 IBM 的團隊合作，利用量子電腦與傳統運算資源互相結合的方法，達至顯著提升預測交易成功率，也是成為全球首間於金融市場中應用量子運算的銀行。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
韓國型男必備！「國民髮品」GRAFEN輕鬆變身韓劇歐巴
現代男性對於外在形象的重視程度與日俱增，髮型不再只是簡單的整理，而是展現個人風格與專業形象的重要元素。韓國男士護理品牌GRAFEN，憑藉其專業的髮品技術與貼心的產品設計，在韓國Olive Young藥妝店榮登男性髮類造型品「銷售冠軍」，被譽為「韓國國民髮品」，讓香港男士也能...men’s Reads ・ 1 天前
On、BEAMS 與 REI Co-op 三方聯乘限量膠囊系列正式登場
On、BEAMS 與 REI 聯手推出橫跨機能裝備、服飾與鞋履的膠囊系列HYPEBEAST ・ 1 天前
Spike Jonze、Halina Reijn 執導、Demi Moore 主演 Gucci 最新短片《The Tiger》
Gucci 首映短片《The Tiger》，由 Spike Jonze 與 Halina Reijn 執導，並邀得 Demi Moore 領銜主演HYPEBEAST ・ 1 天前
楊冪事業回勇 顏值回春散少女味
【on.cc東網專訊】內地女星楊冪自劇集《生萬物》後，事業再度回勇，近期，更忙於為綜藝節目《密室大逃脫》第7季宣傳，昨（25日）日，特別於社交平台分享一輯拍節目前花絮短片，短片中，楊冪化身「賭后」大玩金色啤牌，於鏡頭前，拿着啤牌，眼神銳利，表情到位，非常「入戲」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 1 天前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 1 天前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 19 小時前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反
賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 15 小時前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
新世界總債務1461億 鄭家純：時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？(更新)
新世界發展(017)今日公布截至6月底止年度業績，總債務約為1,461億港元(下同)，於2025財年減少約57億元；凈債務約為1,201億元，同期減少約35億元；短期債務約為66億元，減少約350億港元；淨負債比率增5.6%至58.1%。截至6月30日，新世界已完成約882億元的貸款再融資及協調工作。am730 ・ 1 天前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 1 天前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界
馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 1 天前