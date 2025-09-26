焦點

舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎

全透明外殼！Manual 全新 HOLO 數碼相機正式登場

Manual 針對新生代創作者量身打造的全透視 HOLO digicam 結合 5,000 萬像素、16 倍變焦與防手震，多達四款配色、定價 95 美元，現已於官網發售。

重點摘要

  • 紐約攝影生活品牌 Manual 今番率先揭曉全新透明機身數碼相機「HOLO」。

  • HOLO 以輕巧透視外殼示人，內建高解析度拍攝所需功能，並一次過帶來 4 款配色。

  • 售價定為 95 美元，現已於官網上架。

對 Manual 而言，品牌 DNA 始終與紐約本地創意社群緊扣；今次推出的新機正是對這份初心的回應，專為核心受眾度身設計。

品牌將新機命名為「HOLO」，揉合 Y2K 美學，全透視機身內藏 5,000 萬像素感光元件，小巧之餘功能俱全。

HOLO 可拍攝相片與影片，內建閃光燈、16 倍數碼變焦以及防手震技術，實用性不容小覷。

「我們把 HOLO 視作一件玩樂工具，讓不完美本身成為藝術。」Manual 創辦人兼創意總監 Malcolm Dia 表示，「這部相機就是要在朋友之間流轉，累積那些夜晚、週末與真實回憶的共享檔案庫。」

相機內置 32 GB 記憶體，支援 USB-C 充電，並附設 SD 卡讀卡器，方便將影像檔案轉移至手機或筆電。

想率先一睹「HOLO」魅力，可先翻閱上方圖集；若心動，不妨即以 95 美元於品牌官方網店入手。

