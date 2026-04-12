透過68張現場照片回顧「SFL: WC 2025」總決賽！REJECT與Bandits的激戰
於2026年3月15日(星期日)落幕的「Street Fighter League: World Championship 2025」
主辦雖在3月底已上架回播，但現場的氛圍終究無可取代。
於是，我們將一舉公開68張現場照片！
回顧「Street Fighter League: World Championship 2025」
REJECT(日本代表)
Bandits(美國代表)
Ninjas In Pyjamas(歐洲代表)
全是誰贏都不意外的頂尖高手。
不過會場是兩國國技館，因此為日本代表REJECT加油的聲音特別響亮。
一路工作不停的Aru(@papatiwawa)先生。
一路工作不停的Ryan Hart(@RyanJosephHart)先生。
上場吧～！
目前保持全勝、距離冠軍最近的隊伍是REJECT。
決賽 選手入場！
“Western Elder Dragon” Chris Tatarian(@Chris_Tatarian)選手！
“紐約的飢餓之狼” Booce(@Booce_Lee)選手！
“多明尼加的移動要塞” Caba(@SPM_CABA)選手！
“THE STRONGEST BULL” MenaRD(@_MenaRD__)選手！
美國代表Bandits，是以被譽為SF6最強的MenaRD選手為中心，在日本也很有人氣的隊伍。
“活生傳說” 梅原大吾(@daigothebeastJP)選手！
“進擊的重戰車” Fuudo(@TheFuudo)選手！
“來自韓國、黃金之右手” Leshar(@leshar15)選手！
“格鬥遊戲的求道者” Tokido(@tokidoki77)選手！
當今最接近世界第一的隊伍REJECT，將挑戰最後一戰。
可說是挑戰者的Bandits，每位選手也提升了專注力。
觀眾席的粉絲們也將見證決定最強的一戰。
比賽開始！
第1輪REJECT以3連勝獲得40分。
但Bandits也在第2輪拿下先鋒、中堅2連勝，戰局進入第3輪。
中場休息時，遇見了以「SF2」模仿秀聞名的NOモーション。Kotetsu(@NO79369371)先生、矢野(@nomo_info)先生！
大會期間經常看到他們積極投入粉絲服務的身影。
然後迎來了第3輪。
觀眾的熱情也達到最高點！
第3輪的先鋒戰是Leshar選手對Booce選手。
REJECT已取得賽末點，只要再贏一場就獲勝。
在觀眾們屏息凝神注視下，那一刻終於來臨。
冠軍是REJECT！
Leshar選手獲勝，REJECT精彩奪冠！！
雖然各場比賽都是激戰，但印象中REJECT的選手們略勝一籌。
Bandits最終獲得第二名・・・！
REJECT獲得了冠軍獎金與冠軍戒指
再次恭喜冠軍REJECT！
由連續4年提供獎金贊助的太陽控股執行董事 最高品牌長 吉野由季子女士頒發10萬美元獎金。
然後，株式會社CAPCOM代表取締役社長 COO 辻本春弘先生將冠軍戒指親手交給每位選手。
我現在才漸漸有了實感。
這真的是一段漫長的路。
從去年落敗之後的這一年，我真的每天不間斷地練習，支持我的各位、陪我練習的各位、在會場炒熱氣氛的各位、在網路上為我加油的各位，真的很謝謝大家！
終於可以休息了呢(笑)
因為真的是為了這個冠軍，每天和隊友們一起努力，所以成了美好的回憶。
我在日本的挑戰今天雖然結束了，但稍微休息之後，我想再展開新的挑戰。
解脫的喜悅真的無與倫比。
團隊遊戲真的非常辛苦，練習也要大家一起，完全沒有時間休息，直到這場大會結束才能終於休息。
因為全力投入，回過神來才發現自己變得很強。
這個環境好到讓我覺得，如果每年都能持續這樣的環境，說不定連CAPCOM CUP都能奪冠。
唉・・・團隊太強了，真的超強(笑)
從來沒組過這樣的隊伍，雖然覺得這樣奪冠真的好嗎，但還是很開心。
我13歲的時候就在兩國國技館玩快打旋風了，沒想到32年後還在玩這個遊戲呢(笑)
10歲開始接觸格鬥遊戲，第一次在大賽中獲勝大概是15歲左右，之後經歷了許多事情，到了這個年紀還能站在這個舞台上並奪冠，我覺得很感恩，也覺得自己的人生很幸福。
明年再見，兩國國技館！
在慶祝氣氛尚未平息的時刻，辻本春弘先生再次登上舞台。
宣布下個賽季的「CAPCOM CUP 13」與「Street Fighter League: World Championship 2026」也將在日本兩國國技館舉行。
總獎金也將提高，激烈的對戰還會持續下去！
由MIYAVI(@miyavi_ishihara)的特別現場表演揭開序幕的「Street Fighter League: World Championship 2026」
順利閉幕。
倉持・Fuudo夫妻也在舞台上合影。
自2025年7月成員公佈以來便享有最強隊伍美譽的REJECT。
他們頂住壓力，果然不負眾望，以精彩表現登上世界冠軍。
再次恭喜奪冠！
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