透過68張現場照片回顧「SFL: WC 2025」總決賽！REJECT與Bandits的激戰

於2026年3月15日(星期日)落幕的「Street Fighter League: World Championship 2025」

主辦雖在3月底已上架回播，但現場的氛圍終究無可取代。

於是，我們將一舉公開68張現場照片！

回顧「Street Fighter League: World Championship 2025」

REJECT(日本代表)

Bandits(美國代表)

Ninjas In Pyjamas(歐洲代表)

全是誰贏都不意外的頂尖高手。

不過會場是兩國國技館，因此為日本代表REJECT加油的聲音特別響亮。

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Aru先生

一路工作不停的Aru(@papatiwawa)先生。

Ryan Hart先生

一路工作不停的Ryan Hart(@RyanJosephHart)先生。

上場吧～！

上場吧～！

決賽前的戰績

目前保持全勝、距離冠軍最近的隊伍是REJECT。

決賽 選手入場！

Chris Tatarian選手

“Western Elder Dragon” Chris Tatarian(@Chris_Tatarian)選手！

Booce選手

“紐約的飢餓之狼” Booce(@Booce_Lee)選手！

Caba選手

“多明尼加的移動要塞” Caba(@SPM_CABA)選手！

MenaRD選手

“THE STRONGEST BULL” MenaRD(@_MenaRD__)選手！

Bandits

美國代表Bandits，是以被譽為SF6最強的MenaRD選手為中心，在日本也很有人氣的隊伍。

梅原大吾選手

“活生傳說” 梅原大吾(@daigothebeastJP)選手！

Fuudo選手

“進擊的重戰車” Fuudo(@TheFuudo)選手！

Leshar選手

“來自韓國、黃金之右手” Leshar(@leshar15)選手！

REJECT

“格鬥遊戲的求道者” Tokido(@tokidoki77)選手！

當今最接近世界第一的隊伍REJECT，將挑戰最後一戰。

Bandits

可說是挑戰者的Bandits，每位選手也提升了專注力。

粉絲們也用各自的方式加油

觀眾席的粉絲們也將見證決定最強的一戰。

比賽開始！

REJECT

第1輪REJECT以3連勝獲得40分。

Bandits

但Bandits也在第2輪拿下先鋒、中堅2連勝，戰局進入第3輪。

NOモーション。

中場休息時，遇見了以「SF2」模仿秀聞名的NOモーション。Kotetsu(@NO79369371)先生、矢野(@nomo_info)先生！

大會期間經常看到他們積極投入粉絲服務的身影。

注視戰局

然後迎來了第3輪。

觀眾的熱情也達到最高點！

最後一戰

第3輪的先鋒戰是Leshar選手對Booce選手。

REJECT已取得賽末點，只要再贏一場就獲勝。

最高潮

在觀眾們屏息凝神注視下，那一刻終於來臨。

冠軍是REJECT！

Leshar選手拿下了！

Leshar選手獲勝，REJECT精彩奪冠！！

亞軍Bandits

雖然各場比賽都是激戰，但印象中REJECT的選手們略勝一籌。

Bandits最終獲得第二名・・・！

REJECT獲得了冠軍獎金與冠軍戒指

冠軍是REJECT

再次恭喜冠軍REJECT！

太陽控股 吉野女士與REJECT

由連續4年提供獎金贊助的太陽控股執行董事 最高品牌長 吉野由季子女士頒發10萬美元獎金。

CAPCOM辻本先生頒發冠軍戒指

然後，株式會社CAPCOM代表取締役社長 COO 辻本春弘先生將冠軍戒指親手交給每位選手。

也有眼眶泛淚的場面

我現在才漸漸有了實感。

這真的是一段漫長的路。

從去年落敗之後的這一年，我真的每天不間斷地練習，支持我的各位、陪我練習的各位、在會場炒熱氣氛的各位、在網路上為我加油的各位，真的很謝謝大家！

一邊忍受頭痛一邊奮戰的Leshar選手

終於可以休息了呢(笑)

因為真的是為了這個冠軍，每天和隊友們一起努力，所以成了美好的回憶。

我在日本的挑戰今天雖然結束了，但稍微休息之後，我想再展開新的挑戰。

也感謝在最前排加油的倉持女士

解脫的喜悅真的無與倫比。

團隊遊戲真的非常辛苦，練習也要大家一起，完全沒有時間休息，直到這場大會結束才能終於休息。

因為全力投入，回過神來才發現自己變得很強。

這個環境好到讓我覺得，如果每年都能持續這樣的環境，說不定連CAPCOM CUP都能奪冠。

梅原選手也滿面笑容

唉・・・團隊太強了，真的超強(笑)

從來沒組過這樣的隊伍，雖然覺得這樣奪冠真的好嗎，但還是很開心。

我13歲的時候就在兩國國技館玩快打旋風了，沒想到32年後還在玩這個遊戲呢(笑)

10歲開始接觸格鬥遊戲，第一次在大賽中獲勝大概是15歲左右，之後經歷了許多事情，到了這個年紀還能站在這個舞台上並奪冠，我覺得很感恩，也覺得自己的人生很幸福。

明年再見，兩國國技館！

辻本春弘先生也發表了消息

在慶祝氣氛尚未平息的時刻，辻本春弘先生再次登上舞台。

宣布下個賽季的「CAPCOM CUP 13」與「Street Fighter League: World Championship 2026」也將在日本兩國國技館舉行。

總獎金也將提高，激烈的對戰還會持續下去！

以MIYAVI開幕的最後一天

由MIYAVI(@miyavi_ishihara)的特別現場表演揭開序幕的「Street Fighter League: World Championship 2026」

炒熱大會氣氛不可或缺的兩人

順利閉幕。

倉持・Fuudo夫妻

倉持・Fuudo夫妻也在舞台上合影。

REJECT

自2025年7月成員公佈以來便享有最強隊伍美譽的REJECT。

他們頂住壓力，果然不負眾望，以精彩表現登上世界冠軍。

再次恭喜奪冠！

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