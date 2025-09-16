這張專輯後各奔東西 五月天貴陽演唱會落幕

▲五月天相隔8年到貴陽開唱，吉他手石頭（左1）感性表示，25年前以為做完第一張專輯就各奔東西，沒想到大家還是聚在一起一起，實踐音樂夢想。（圖／相信音樂提供）

[NOWnews今日新聞] 五月天《回到那一天》演唱會正在巡演，近期貴陽站剛落幕。細數出道25年9張專輯以及單曲，石頭被問及最開心是哪個時期，他表示，「是第一張，因為原本以為做完這張就各奔東西。」但五月天沒有各奔東西，即使是當兵退伍後，仍重聚在一起唱歌和錄製專輯，現在到不同城市開唱，和粉絲同樂。

▲五月天《回到那一天》演唱會到貴陽開唱，吉他手石頭（右1）細數出道25年，對大家仍能在一起唱歌心懷感激。（圖／相信音樂提供）

創團25年 沒有因為當兵而解散

貴陽站築城環場版第一場演唱會的嘉賓是蕭秉治，一登場全場歌迷就以尖叫聲迎接他，蕭秉治感謝歌迷對他的熱情，帶來了浪漫歌單〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈外人〉，全場聽得如痴如醉，他表示，「今天謝謝師兄五月天，讓我有機會第一次來到貴陽。」也期待未來有機會在貴陽見到大家。

第二場特別來賓是Ray黃霆睿擔任開場嘉賓，除了演唱自己的歌曲〈蕭邦aka 鋼琴詩人〉、〈憑什麼〉，每回擔任開場嘉賓總會準備驚喜的他，這次準備了五月天的〈後來的我們〉，他說表示「五月天的音樂總會讓人想到深刻的回憶」也希望透過這首歌喚醒你的故事，全場歌迷也跟著大合唱，最後也和琳誼 Ring 合唱〈我用了多少的十年才明白〉，讓歌迷一飽耳福。

回到那一天 帶你去逛街

第三場由琳誼 Ring擔任開場嘉賓，她一上台時對觀眾說：「如果最近有不開心的事，我們把它丟到垃圾桶裡，大喊〈管他的〉。」接著便演唱〈管他的〉、〈鯨落〉、〈帶你去逛街〉獻給全場，14日場次也再度邀請Ray 黃霆睿上台合唱〈我用了多少的十年才明白〉，歌迷也揮舞螢光棒熱情應援。

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會下站將於9月19日至23日到長沙，接著是10月4日、5日回到台灣高雄巨蛋加入《超犀利趴14》演唱會。

